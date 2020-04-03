Ирина Апексимова сообщила, что готова сделать подарок зрителям, но за добровольные пожертвования

3 апреля в 19.00 Театр на Таганке проведет онлайн-трансляцию недавней премьеры (она состоялась 30 января) - спектакля «Lё Тартюф. Комедия», поставленного режиссером Юрием Муравицким по пьесе Мольера.

Онлайн-трансляцию вроде бы бесплатная, но было бы лучше, чтобы зрители все-таки немножко заплатили за просмотр. Дело в том, что в этой постановке заняты приглашенные актеры, в том числе дочка Ирины Апексимовой – Дарья Авратинская. Эти артисты не получают зарплаты, поскольку не в труппе, а работают по договору. Театры сейчас закрыты, денег от продажи билетов нет, договорникам платить нечем.

«Мы успели показать этот спектакль только 4 раза - 30, 31 января, 21 февраля и 8 марта. Билеты на спектакль 3 апреля были распроданы еще за месяц до даты проведения спектакля, - сообщила Апексимова. - Поэтому мы приняли решение сделать подарок всем нашим зрителям - и показать «Ле Тартюф.Комедия» онлайн. Показ будет бесплатным, но мы будем благодарны каждому, кто в знак благодарности за трансляцию поддержит театр в это непростое время и совершит добровольное пожертвование».