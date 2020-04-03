2020-04-03T15:21:45+03:00
Умные вещи

ВКонтакте и Одноклассники покажут спектакли "Русских сезонов"

Международный культурный проект «Русские сезоны» начинает серию трансляций лучших спектаклей в социальных сетях Одноклассники и ВКонтакте
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ВКонтакте и Одноклассники покажут спектакли "Русских сезонов"ВКонтакте и Одноклассники покажут спектакли "Русских сезонов"
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«Русские сезоны» — это масштабный проект, который знакомит зарубежного зрителя с русской культурой. Каждый год в других странах представляют лучшее в российском искусстве: работы самых заметных творческих коллективов, выставки от крупнейших музеев, фестивали циркового искусства, кино и другие проекты.

Расписание на ближайшие дни:

6 апреля, 20:00 (здесь и далее — по московскому времени) — опера «Богема» Дж. Пуччини с участием артистов Мариинского театра, «Санктъ-Петербургъ Опера», театров «Зазеркалье» и «Мюзик-Холл». Музыкальный руководитель и дирижёр — Фабио Мастранджело.

8 апреля, 20:00 — ледовый спектакль Ильи Авербуха «Ромео и Джульетта», который был показан на одной из самых знаменитых площадок Европы — итальянской Arena di Verona в рамках «Русских сезонов» в Италии. В главных ролях: олимпийские чемпионы Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин.

10 апреля, 20:00 — концерт камерного ансамбля «Солисты Москвы» под управлением Юрия Башмета. Мероприятие объединило торжественное закрытие проекта «Русские сезоны» в Германии и памятную дату — 86 лет со дня рождения композитора Альфреда Шнитке.

Следить за анонсами и эфирами можно будет в официальных сообществах «Русских сезонов» в Одноклассниках и ВКонтакте. Также трансляции появятся в тематическом разделе видео «Смотрим дома» в VK, а также в ОК в разделе видео «Мы в театр».

Трансляции «Русских сезонов» продолжают проект «Марафон искусства»: ранее VK и OK уже поддержали акцию «День театра» и предоставили платформу для 12 театров, спектакли которых пришлось перенести из офлайна в онлайн. Кроме того, в соцсетях проходят трансляции лучших спектаклей Мариинского театра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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