«На карантине»: ведем здоровый образ жизни

То есть люди с ожирением будут сложнее переносить заболевание; кроме того, при избыточной массе тела возможна дополнительная нагрузка на легкие [1]. Также сообщается, что это один из основных факторов рисков при поступлении пациентов в реанимацию [2].

К сведению, Всемирная организация здравоохранения называет ожирением ситуацию, когда индекс массы тела (ИМТ) превышает 30 единиц, показатель от 25 до 30 свидетельствует об избыточной массе тела. ИМТ вычисляется так: вес в килограммах делится на рост в метрах, возведенный в квадрат [3].

Что происходит?

Коронавирус стал определять образ жизни человечества.

В марте некоторые россияне перешли на дистанционную работу, после чего и многих других отправили сидеть дома, объявив нерабочую неделю. Оперативные действия по предотвращению коронавируса, разумеется, приведут к ожидаемым благоприятным результатам.

Однако такая закрытость имеет некоторые особенности. Допустим, если от контактов с внешним миром мы дистанцироваться можем, то от невеселых новостей спрятаться практически нереально. Даже если не смотреть телевизор, не слушать радио, не читать новостей в интернете или в печатных изданиях, найдутся коллеги, друзья и родственники, которые оповестят о случившемся.

При этом, думается, полезной можно назвать информацию об изменениях законодательства, о мерах профилактики и действиях при заболевании. Ну, и другие сведения от уполномоченных органов.

Время «заедать стресс»?

А ведь печальные события, происходящие в мире, могут спровоцировать плохое настроение, а иногда привести к серьезным стрессовым состояниям.

В таких обстоятельствах, в окружении четырех стен и тяжелого информационного поля, ожидаемо, что повышать хорошее настроение многие будут с помощью вкусной еды. Хорошо, если это будут сыр, бананы, хурма и индейка [4]– считается, что они способны бороться с грустью. Но ведь наверняка в ход пойдут жирные и жареные блюда. Да и как отказать себе в такой ситуации в пирожных или свиных котлетках?

Если не соблюдать правила здорового образа жизни, последствия могут быть довольно неприятные. При неумеренном питании и малоподвижном образе жизни несложно набрать несколько лишних килограммов. Люди, у которых уже имеется избыточная масса тела либо ожирение, могут и вовсе усугубить ситуацию.

ПОЛЕЗНО! Информационный бюллетень ВОЗ по здоровому питанию.

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Лучше так!

Чтобы летом влезть в любимый купальник или не нажить проблем со здоровьем, лучше получать хорошее настроение не с помощью вкусностей, а другими способами. Ведь ощущение счастья связано с нормальным гормональным состоянием, где важную роль играют серотонин и дофамин.

Уровень этих гормонов может повысить не только еда, но и физическая активность. Здесь совмещаются два в одном: нагрузки и улучшат настроение, и помогут удержать здоровый вес тела.

Дом & физкультура

Недавно Роспотребнадзор проинформировал [5], что низкий уровень физической активность может значительно ухудшить качество жизни и негативно повлиять на здоровье.

Сообщается: совсем недавно ВОЗ разработала ряд рекомендаций, касающихся активности в нынешних условиях.

На выбор предложено уделять 150 минут в неделю умеренным нагрузкам, либо 75 минут – интенсивным.

1. Рекомендованы небольшие, но продуктивные перерывы. Их нужно делать в течение дня. Это могут быть как предложенная ВОЗ гимнастика, так и какие-то приятные занятия – например, танцы и игры. Но, если времени немного, подойдет и выполнение домашних дел. Важно понимать, что такие перерывы – это дополнение к рекомендованному нормативу физических нагрузок.

2. Дан совет использовать бесплатные видеоуроки с физическими упражнениями.

Однако в этой ситуации нужно обращать внимание на состояние своего организма и учитывать, что какие-то нагрузки могут навредить. Допустим, неподготовленным людям лучше не делать интенсивную растяжку, людям с хронической венозной недостаточностью – давать большую нагрузку ногам. У людей с заболеваниями суставов также есть ряд ограничений – например, резкие движения.

Хорошо, если получится дистанционно обсудить возможные физические нагрузки с врачом.

3. Даже небольшое пространство квартиры рекомендовано использовать для ходьбы. При возможности – менять положение сидя на положение стоя.

ПОЛЕЗНО! Пособие ВОЗ с упражнениями, которые рекомендованы в домашних условиях

Расслабление и улыбка

Помимо прочего, ВОЗ считает важным использовать техники дыхательной гимнастики, медитации.

Есть мнение, что счастья прибавит и улыбка. Попробуйте – возможно, хорошее настроение не заставит себя ждать.

О важности профессиональной помощи

Естественно, не из каждого стрессового состояния можно выйти самостоятельно. И порой, сколько бы человек не смотрел комедий или - не отжимался, улучшения в настроении нет. Запасы еды могут уничтожаться с неимоверной скоростью, а вес – прибавляться.

В такой ситуации стоит обратиться к врачу. Особенно это актуально, когда речь идет о людях, уже имеющих избыточную массу тела или ожирение.

Не нужно пугаться, что врач заставит заниматься фитнесом с тяжелыми гантелями до седьмого пота. Или есть одну морковку, запивая ее смузи из сельдерея. Профессионалы помогают корректировать образ жизни, исходя из особенностей организма пациента и опираясь на реальность.

Иногда назначаются лекарственные препараты – тоже с учетом состояния человека. Речь идет о средствах, которые помогают бороться с чувством голода, улучшают расщепление веществ в желудочно-кишечном тракте. Некоторые способны благоприятно воздействовать на гормональный фон, что также уменьшает потребность в еде.

Фармацевтический рынок предлагает ряд таких лекарств. Это препараты лираглутида (Виктоза), препараты орлистата (Ксеналтен). Кроме того, стали появляться комбинированные средства – с веществами, способными дополнительно активизировать метаболизм (Редуксин Форте – уникальная комбинация сибутрамина и метформина). Стоит отметить, что все эти средства назначаются врачом, они имеют противопоказания.

Подытожим: правильно питайтесь, двигайтесь, учитесь расслабляться и улыбайтесь! И помните, что любую проблему можно решить!

.Фото: Shutterstock

1. https://iz.ru/993188/mariia-nediuk/vesomaia-problema-naidena-sviaz-mezhdu-koronavirusom-i-ozhireniem

2. https://nypost.com/2020/03/26/obesity-increases-risk-for-coronavirus-complications-report/

3. https://www.who.int/ru/news-room/fact-sheets/detail/obesity-and-overweight

4. https://www.kp.ru/daily/26356.4/3238282/

5. https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14117