Россияне экономят электричество, сидя дома

Когда президент страны отправил россиян на коронавирусные «каникулы», многие стали волноваться, хватит ли на всех электричества. Мол, мы же теперь все по домам свет жжем, компьютеры, ноутбуки и телевизоры работают, иногда все одновременно, а холодильник открывается каждые полчаса.

Эксперты сразу успокаивали, что рост нагрузки в спальных районах уравновесится падением в ТЦ, офисах и на производствах. Так и вышло.

По итогам марта энергопотребление в стране снизилось. Министр энергетики Александр Новак говорит о падении на 5%, «Россети» сообщают об уменьшении потребления на последней неделе месяца на 5-15% в зависимости от региона.

Помимо того, что меньше электричества стали потреблять промышленность, транспорт и сфера услуг, на цифрах сказалась и теплая погода. Чем выше температура, тем меньше нужно тратить электроэнергии.

- В отличие от других видов энергии, электричество потребляется в момент производства. Оператор видит прогноз, исходя из погодных условий и потребления крупными объектами. И исходя из этого почасового прогноза, вырабатывается электроэнергия. Если идет какое-то падение или всплеск потребления, можно скорректировать генерацию, - объяснил «Комсомольской правде» директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.

Так что кризис перепроизводства нам не грозит. Единственная проблема – сети и генерирующие компании недополучат прибыль, по сравнению с тем, что они планировали.

- Думаю, цифры за март в плане тенденций не совсем показательны. Все таки там была только одна неделя нерабочих дней, а вот по апрелю уже можно будет делать серьезные выводы. Думаю, падение потребления будет больше 10%, - сказал Пикин.

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