2020-04-03T17:04:30+03:00
Экономика

Россияне экономят электричество, сидя дома

Потребление электроэнергии в нерабочие дни сократилось
Влад СМЕРТИН
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По итогам марта энергопотребление в стране снизилосьПо итогам марта энергопотребление в стране снизилосьФото: Андрей ЦЫГАНОВ
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Когда президент страны отправил россиян на коронавирусные «каникулы», многие стали волноваться, хватит ли на всех электричества. Мол, мы же теперь все по домам свет жжем, компьютеры, ноутбуки и телевизоры работают, иногда все одновременно, а холодильник открывается каждые полчаса.

Эксперты сразу успокаивали, что рост нагрузки в спальных районах уравновесится падением в ТЦ, офисах и на производствах. Так и вышло.

По итогам марта энергопотребление в стране снизилось. Министр энергетики Александр Новак говорит о падении на 5%, «Россети» сообщают об уменьшении потребления на последней неделе месяца на 5-15% в зависимости от региона.

Помимо того, что меньше электричества стали потреблять промышленность, транспорт и сфера услуг, на цифрах сказалась и теплая погода. Чем выше температура, тем меньше нужно тратить электроэнергии.

- В отличие от других видов энергии, электричество потребляется в момент производства. Оператор видит прогноз, исходя из погодных условий и потребления крупными объектами. И исходя из этого почасового прогноза, вырабатывается электроэнергия. Если идет какое-то падение или всплеск потребления, можно скорректировать генерацию, - объяснил «Комсомольской правде» директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.

Так что кризис перепроизводства нам не грозит. Единственная проблема – сети и генерирующие компании недополучат прибыль, по сравнению с тем, что они планировали.

- Думаю, цифры за март в плане тенденций не совсем показательны. Все таки там была только одна неделя нерабочих дней, а вот по апрелю уже можно будет делать серьезные выводы. Думаю, падение потребления будет больше 10%, - сказал Пикин.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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