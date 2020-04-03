2020-04-03T17:10:22+03:00
Общество

Правила поведения при введении режима повышенной готовности или ЧС в России подписал Мишустин

Рассказываем про правила поведения при введении режима повышенной готовности или ЧС в России
Елена КРИВЯКИНА@ElenaKrivyakina
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Рассказываем про правила поведения при введении режима повышенной готовности или ЧС в РоссииРассказываем про правила поведения при введении режима повышенной готовности или ЧС в РоссииФото: Иван МАКЕЕВ
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Премьер Михаил Мишустин утвердил правила поведения граждан и организаций при введении в России режима повышенной готовности или ЧС. 3 апреля документ был опубликован на официальном сайте правительства и с этого времени вступил в силу.

ЧТО НУЖНО ДЕЛАТЬ ПРИ ЧС

1. Граждане, получив сигнал об угрозе возникновения или возникновении ЧС, должны немедленно ознакомиться с алгоритмом действий, в случае, если такой возможности нет, необходимо обратиться в единую дежурную диспетчерскую службу муниципального образования или по номеру «112».

2. При введении режима повышенной готовности или ЧС необходимо соблюдать общественный порядок, требования законодательства о защите населения и территорий от ЧС, о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.

3. Выполнять законные требования руководителя ликвидации ЧС, представителей экстренных оперативных служб и иных должностных лиц, осуществляющих мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации.

4. При получении инструкций от уполномоченных должностных лиц, в том числе через СМИ или операторов связи, эвакуироваться с территории на которой существует угроза возникновения ЧС или из зоны ЧС, использовать средства коллективной и индивидуальной защиты.

5. Граждане обязаны иметь при себе и предъявлять по требованию уполномоченных лиц документ, удостоверяющий личность, а также при наличии документы, дающие право не соблюдать ряд ограничительных мер.

6. При обнаружении пострадавшего граждане должны вызвать уполномоченных лиц и до их прибытия, при отсутствии угрозы жизни и здоровью, оказывать пострадавшему первую помощь.

7. Организации обязаны незамедлительно оповещать находящихся на их территории работников и иных граждан в случае получения экстренной информации об угрозе возникновения ЧС.

8. Организации должны организовывать аварийно-спасательные и другие неотложные работы на подведомственных объектах производственного и социального назначения и прилегающих к ним территориях.

9. Организации должны приостанавливать свою деятельность, если существует угроза безопасности жизнедеятельности работников и иных граждан, находящихся на их территории.

10. Организации обязаны предоставить работникам и иным гражданам, находящимся на их территориях, имеющиеся средства коллективной и индивидуальной защиты.

ЧТО ЗАПРЕЩЕНО ДЕЛАТЬ ПРИ ЧС

1. Создавать условия, препятствующие и затрудняющие действия уполномоченных должностных лиц и работников общественного транспорта,

2. Заходить за ограждения, обозначающие зону ЧС или иную опасную зону,

3. Осуществлять действия, создающие угрозу собственной безопасности, жизни и здоровью.

4. Осуществлять действия, создающие угрозу безопасности жизни, здоровью, санитарно-эпидемиологическому благополучию иных лиц, находящихся на территории, на которой существует угроза возникновения ЧС или в зоне ЧС.

5. Распространять заведомо недостоверную информацию об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайной ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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