В Информационно-аналитической системе ROSCONGRESS.ORG опубликован обзор Глобального плана ООН по гуманитарному реагированию на пандемию COVID-19. В документе рассматриваются стратегические приоритеты ООН в гуманитарной сфере в условиях новой реальности, а также конкретные инициативы и механизмы, направленные на дальнейшее эффективное противодействие пандемии и комплексную поддержку государств с существующими гуманитарными и миграционными кризисами.

«Понимая, с какими серьезными вызовами сталкивается сегодня весь мир, Фонд Росконгресс приступил к формированию специальной базы знаний, где собирается самая актуальная аналитика о ситуации с коронавирусом. Глобальный план ООН по гуманитарному реагированию на пандемию COVID-19 является одним из магистральных документов, определяющих набор антикризисных мер, которые помогут человечеству справиться с текущими трудностями. Поэтому мы посчитали важным обратить внимание российской общественности на основные положения этого документа», – отметил директор, председатель правления Фонда Росконгресс Александр Стуглев.

В частности, авторы Глобального плана, разработанного в тесной координации с ключевыми структурами ООН, а также рядом неправительственных организаций, приходят к выводу, что сегодня мир сталкивается с кризисом общественного здравоохранения, не похожим ни на один другой в современную эпоху. Пандемия COVID-19 усугубляет существующие гуманитарные потребности во многих странах мира и на начало 2020 года почти 168 миллионов человек нуждаются в гуманитарной помощи и защите, то есть 1 человек из 45 в мире, что является самым высоким показателем за последние десятилетия.

Основное внимание в Плане уделяется обеспечению готовности и реагированию на первоначальные неотложные потребности в области здравоохранения, а также реагирования на распространение пандемии, в том числе в целях обеспечения снабжения и мобильности гуманитарного персонала.

Стратегическими приоритетами ООН являются сдерживание распространения пандемии COVID-19 и снижение уровня заболеваемости и смертности; улучшение положения в области прав человека, социальной сплоченности; защита и оказание помощи беженцам, мигрантам и принимающим общинам, особенно уязвимым перед пандемией. В документе приводятся конкретные стимулирующие факторы, направленные на достижение этих целей, а также оцениваются потребности в финансировании Плана – 2,01 млрд долл. США. При этом эксперты ООН подчеркивают, что в настоящий момент крайне важным представляется мобилизовать дополнительные средства, а не отвлекать их от текущих гуманитарных операций.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш запустил Глобальный план гуманитарного реагирования на пандемию COVID-19 в рамках видеоконференции 25 марта 2020 года.