Россиянам на полгода продлят субсидии на ЖКХ

Премьер Михаил Мишустин распорядился на полгода продлить предоставление субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг гражданам, у которых их срок истекает с 1 апреля по 1 октября 2020 года. Постановление было опубликовано в пятницу на сайте кабмина.

Субсидии на жилищно-коммунальные услуги получают семьи, которые тратят на их оплату больше 22% от совокупного дохода. Но в некоторых регионах по решению местных властей этот порог ниже. Например, в Москве такую субсидию получают семьи, у которых на оплату коммуналки уходит больше 10% дохода.

- В случае, если срок предоставления субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг истекает в период с 1 апреля по 1 октября 2020 года, субсидия предоставляется в том же размере на следующие шесть месяцев в беззаявительном порядке, - говорится в постановлении.

До введения ограничений по коронавирусу субсидию предоставляли на 6 месяцев. По истечению этого срока заявителю нужно было предоставить документы об отсутствии задолженности за жилищно-коммунальные услуги, а также об уровне своих доходов, чтобы подтвердить, что ты нуждаешься в этой субсидии. Теперь это правило приостанавливается до 1 октября.

Еще одно подписанное премьером постановление касается строительства многоэтатажных жилых домов. Для застройщиков введены послабления. Кабмин разрешил до 1 января 2021 года не включать в реестр проблемных объектов жилые дома, срок строительства которых затянут более чем на шесть месяцев.

Кроме того, власти до 1 января 2021 году не будут иметь права обращаться в арбитражный суд с заявлением о приостановке деятельности застройщика, связанной с привлечением денежных средств дольщиков. В документе также говорится, что до 1 января не будут начисляться пени за неисполнение обязательств по договорам долевого участия, а также проценты, подлежащие уплате участнику долевого строительства.