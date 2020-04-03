Бесплатный велопрокат для курьеров и волонтёров в Москве на период самоизоляции: с какого числа откроется и как воспользоваться

В Москве уже с 10 апреля начнется сезона велопроката. Но заработает он исключительно для курьеров и волонтеров. Об этом в своем блоге сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"В этом году велопрокат заработает раньше обычного срока. Половина станций будет открыта в следующую пятницу, 10 апреля. Вторая половина – еще неделю спустя.

Но – в отличие от прошлых лет – первое время прокатом смогут пользоваться только сотрудники крупнейших курьерских служб и городские волонтеры.

Велосипеды ускорят доставку продуктов, готовой еды и предметов первой необходимости москвичам, которые вынуждены сидеть дома. В первую очередь пожилым и хронически больным людям.

Велопрокат будет работать бесплатно. Однако время бесплатных поездок будет ограничено, чтобы велосипедами могли воспользоваться как можно больше курьеров и волонтеров.

Инструкции по подключению к бесплатному тарифу направлены в курьерские службы и волонтерские организации.

Вот такой у нас нынче велосезон".