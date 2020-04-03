2020-04-03T19:22:13+03:00
Коронавирус Covid-19

Бесплатный велопрокат для курьеров и волонтёров в Москве на период самоизоляции: с какого числа откроется и как воспользоваться

Сергей Собянин рассказал, как будет работать бесплатный велопрокат для курьеров и волонтёров в Москве на период самоизоляции
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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Велосипеды ускорят доставку продуктов, готовой еды и предметов первой необходимости москвичам, которые вынуждены сидеть домаВелосипеды ускорят доставку продуктов, готовой еды и предметов первой необходимости москвичам, которые вынуждены сидеть домаФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Москве уже с 10 апреля начнется сезона велопроката. Но заработает он исключительно для курьеров и волонтеров. Об этом в своем блоге сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"В этом году велопрокат заработает раньше обычного срока. Половина станций будет открыта в следующую пятницу, 10 апреля. Вторая половина – еще неделю спустя.

Но – в отличие от прошлых лет – первое время прокатом смогут пользоваться только сотрудники крупнейших курьерских служб и городские волонтеры.

Велосипеды ускорят доставку продуктов, готовой еды и предметов первой необходимости москвичам, которые вынуждены сидеть дома. В первую очередь пожилым и хронически больным людям.

Велопрокат будет работать бесплатно. Однако время бесплатных поездок будет ограничено, чтобы велосипедами могли воспользоваться как можно больше курьеров и волонтеров.

Инструкции по подключению к бесплатному тарифу направлены в курьерские службы и волонтерские организации.

Вот такой у нас нынче велосезон".

Карантин - это НЕ каникулы.В Москве ввели карантин. Но жители столицы решили, что это каникулы Такая безответственность поставила под удар не только самих нарушителей, но и всех окружающих... Поэтому c 30 марта власти запретили москвичам выходить из дома без веских причин

ИСТОЧНИК KP.RU

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