Коронавирус в Испании, последние новости на 4 апреля 2020: продление карантина и перегруппировка пожилых людей

Эпидемия коронавируса в Испании продолжает ежедневно уносить сотни жизней – 3 апреля от инфекции погибли 932 человека. Сейчас в Испании насчитывается 117 925 пациентов, которым официально поставлен диагноз «коронавирус», в настоящее время эта страна находится на третьем месте по количеству заболевших, уступая лишь Соединенным Штатам Америки и Италии.

Количество умерших от коронавируса в Испании по данным на 4 апреля 2020 года составляет 11 025 человек – здесь Испания уступает лишь Италии. Зато и выздоровевших весьма много – 30 513 человек. В отделениях интенсивной терапии сейчас находятся 6416 пациентов, заполнив практически весь возможный коечный фонд страны.

Наибольшее количество зараженных сейчас в Мадриде – 34 188 человек. На втором месте Каталония – 23 460 человек.

Власти приняли решение продлить карантин в Испании на 15 дней дольше, чем планировалось изначально – до 26 апреля.

Серьезной проблемой в Испании стало скопление пожилых граждан в домах престарелых. За последнюю неделю в домах престарелых скончались более 2200 человек. В эту статистику входят все умершие – и от коронавируса, и от других заболеваний, но, для сравнения, в марте прошлого года в испанских домах престарелых умерло около тысячи человек за целый месяц. Сейчас в изоляции находятся 14 894 пожилых человека, из которых у 4156 есть какие-либо симптомы, а у 655 уже официально поставлен диагноз «коронавирусная инфекция». Чтобы попытаться предотвратить распространение коронавируса, Министерство здравоохранения Испании планирует перегруппировать пожилых людей из домов престарелых.

Тем не менее относительная смертность от коронавируса в Испании еще с 25 марта имеет тенденцию к снижению. Однако это достигается во многом за счет роста общего количества случаев, поэтому о какой-либо победе пока говорить не приходится.