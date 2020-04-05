2020-04-05T09:25:28+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Испании, последние новости на 5 апреля 2020: смертность начала снижаться, часть предприятий готовится к возобновлению работы

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Испании на 5 апреля 2020 года
Ольга АЛЕКСЕЕВА@noir___lis
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Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Испании на 5 апреля 2020 годаМы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Испании на 5 апреля 2020 годаФото: Алексей МАТВЕЕВ
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Ситуация с эпидемией коронавируса в Испании остается напряженной, число заболевших продолжает расти, однако смертность немного замедлилась – об этом свидетельствуют данные Университета Джона Хопкинса на утро воскресенья, 5 апреля 2020 года. Так, сейчас в Испании насчитывается 124 736 пациентов с коронавирусом, скончались в общей сложности 11 744 человека. Таким образом, за сутки от коронавирусной инфекции умерло около 800 человек – по сравнению с предыдущими днями это уже можно считать прогрессом. Количество заболевших за последние сутки составило 7016 человек.

Количество пациентов, выздоровевших от коронавируса в Испании, составляет 34 219 человек по данным на 5 апреля 2020 года. Тем не менее по количеству заболевших Испания уступает печальное лидерство только США, а по количеству умерших – Италии.

Правительство Испании решило продлить период самоизоляции по коронавирусу еще на две недели – до 26 апреля, сообщает El Pais. Но некоторые отрасли, которые были парализованы до 9 апреля, уже скоро смогут вернуться к работе. Таким образом, после Пасхи часть секторов экономики будет восстановлена – разумеется, со всеми необходимыми мерами предосторожности. Премьер-министр Испании Педро Санчес принял это решение после консультации с научным комитетом, который анализирует все данные и статистические модели, рассчитывающие, как может развиваться пандемия.

Педро Санчес заверил, что данные позволяют утверждать, что «в ближайшие несколько дней кривая изогнется и пик останется позади».

- Мы близки к достижению этого. Сейчас настало время, когда наша система здравоохранения должна восстановиться. Мы приняли очень жесткие, но важные меры. Мы должны их поддерживать, - отметил Педро Санчес.

ИСТОЧНИК KP.RU

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