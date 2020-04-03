Владелец сети автомоек: Мне нечем платить зарплату сотрудником. Буду продавать все

Не секрет, что по бизнесу ситуация вокруг коронавируса ударила весьма ощутимо. Салоны красоты, кафешки и парикмахерские закрыты. С чего бизнесменам платить за аренду и зарплату людям? В эфир Радио «КП» дозвонился владелец сети автомоек Дмитрий. У него 6 точек. На них трудятся 17 человек. Журналисты Олег Кашин и Роман Голованов поговорили с ним, чтобы понять — а как тут сохранить свое предприятие?

«ЧЕМ МЫ ВРЕДИМ?»

Дмитрий:

- Закрыли всё. Автомойка.. У нас нет толпы людей. Машина заехала, помылась, потом выехала. Говорили про кредит, который под 0%. В банках даже не знают, что это такое.

Кашин:

- Дмитрий, если вы не будете работать, сколько вы протянете – плата за аренду, зарплата работникам?

Дмитрий:

- Мы продержались почти неделю. У меня работники ноют. Я не могу из своих средств платить, они не накоплены. И так бизнес копеечный. У меня тоже семья, дети, их надо кормить. Я не имею возможности из своих средств выплачивать людям… Я вообще не понимаю, чем мы вредим. Заедут у меня машины по очереди – одна, вторая, третья. Тут минимум общения во время мойки. В магазин тоже заходят толпы людей. Я не пойму, какой вред я приношу?

«РАБОТНИКИ РАЗБЕГУТСЯ»

Голованов:

- Вот у вас 6 автомоек, там работают люди. Они зарплату получат в мае? Или в июне они могут рассчитывать на то, что останутся у вас? Или вы планируете всех увольнять?

Дмитрий:

- Они у меня не останутся уже. Они не вытерпят, и каждый будет искать какие-то выходы, какую-то другую работу (не знаю, правда, какую). Если в ближайшее время все это не закончится, будет очень многим плохо. Сейчас уже очень многим плохо. Кто-то старается работать подпольно. Но я рисковать не буду.

Голованов:

- Что вы думаете делать сейчас?

Дмитрий:

- Наверное, буду продавать все оборудование. Если появится какой-то шанс, займу денег. Это не в банках где-то… Если получится, я буду занимать у друзей.

«НИЧЕГО НЕ МЕШАЕТ ВСЕХ УВОЛИТЬ»

Голованов:

- Накопленных денег у вас вообще нет, что ли, чтобы хотя бы зарплату выплатить, аренду?

Дмитрий:

- У меня люди получают зарплату под расчет за сутки. Несколько человек работают, они получают расчет с утра. То есть сутки отработали – с утра получили. Задолженности у меня перед ними нет никакой.

Голованов:

- То есть вам ничего не мешает отправить их домой.

Дмитрий:

- А делать нечего. Тут ситуация такая, что другого пути нет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Что делается для защиты предпринимателей во время коронавируса

Рассказываем о мерах поддержки бизнеса (подробности)