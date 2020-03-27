2020-03-27T18:19:27+03:00
Политика

Мораторий на штрафы до конца года и отсрочка по аренде

Правительство пообещало новые меры поддержки малому бизнесу
Елена КРИВЯКИНА@ElenaKrivyakina
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Правительство пообещало новые меры поддержки малому бизнесуПравительство пообещало новые меры поддержки малому бизнесуФото: REUTERS
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До конца года в России будет действовать мораторий на штрафы для малого и среднего бизнеса. А если штрафы уже начислены, то начиная с 1 апреля их оплату также можно будет отложить до конца года. Об этом сообщил в пятницу премьер Михаил Мишустин на заседании правительственной комиссии по вопросам конкуренции и развития малого и среднего предпринимательства.

- Рассчитываем, что одновременно снижение налоговых платежей и двухкратное сокращение страховых взносов помогут сохранить уровень занятости и в целом поддержат бизнес, - сказал Мишустин.

По словам премьера, первые обещанные правительством льготные кредиты малые и средние предприятия получат уже на следующей неделе.

- Это беспроцентный заем на неотложные нужды и в первую очередь на выплату заработной платы сотрудникам, - сказал Мишустин.

Как пояснил глава Минэкономразвития Максим Решетников, кредит под ноль процентов смогут получить те малые предприниматели, кто хоть раз уплачивал налоги.

- Максимальная величина кредита будет определяться исходя из численности занятых, минимального размера оплаты труда сотрудников в расчете на шесть месяцев, - сказал Решетников.

По его словам, в общей сложности правительство собирается выдать беспроцентных кредитов на 130 миллиардов рублей. Это охватит полтора миллионов сотрудников.

Мишустин также сообщил, что правительство прорабатывает возможность отсрочки арендной платы для предприятий малого и среднего бизнеса, которые используют площади в торговых центрах.

- Решение на стадии проработки - это отсрочка арендной платы не только для государственного имущества, но для коммерческой площади в торговых центрах. Думаю, это было бы хорошим подспорьем арендаторам. Государство сделает все возможное, чтобы помочь малому и среднему бизнесу, - пообещал премьер.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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