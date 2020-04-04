Коронавирус в Тайланде, последние новости на 4 апреля 2020 года: в королевстве действует режим ЧС

Тайланд стал для туристов из России последним оплотом. Именно туда до последнего летали чартерные самолеты. И именно оттуда до последнего вывозили сотни туристов. Но инфекция добралась и до этого рая на земле. Рассказываем последние новости на 4 апреля про коронавирус в Тайланде: как он туда добрался и что сейчас теряет эта страна.

По данным министерства здравоохранения Тайланда в стране сейчас 1978 заболевших коронавирусом. При этом 15 пациентов уже скончались. Трое - за последние сутки.

За сутки заболели 104 человека, 23 больных - в тяжелом состоянии.

581 пациентов в Тайланде выздоровели, подцепив коронавирусную инфекцию. Практически все случаи заболевания - привозные.

26 марта в королевстве ввели режим ЧС. Въезд в страну и выезд из нее для всех запрещен. Однако, напомним, еще в прошлые выходные, 29 марта, самолеты доставляли туристов в Россию. Например, два чартера прилетели в Самару. В них было более 600 человек. А утром 3 апреля самолет с 200 пассажирами прилетел в иркутскую область. Всех людей отвезли в обсерватор. А с рейса 1 апреля у одного из пассажиров подтвердился коронавирус.

В Оренбурге же местных жителей настолько напугали прилетевшие с отдыха сограждане, что те выложили их личные данные в интернет и призвали следить, как путешественники соблюдают режим самоизоляции.

С 3 апреля в Тайланде вводится комендантский час из-за коронавируса. Жителям страны нельзя покидать жилище с 22.00 до 4.00 - такое заявление сделало правительство. Появляться на улице в это время могут только медики и их пациенты и те, кто перевозит медицинские изделия.

В Тайланде генеральная прокуратура предупредила граждан, что за "невинные" первоапрельские шутки о коронавирусе они могут попасть в тюрьму.

Тайская авиакомпания "Смайл" останавливает внутренние перелеты со вторника и до 30 апреля.

А в Паттайе рассматривают возможность полной изоляции после того, как стало известно о росте новых случаев заражения коронавирусом в провинции Чонбури. В пятницу мэр Паттайи Сонтхайя Хунлум заявил, что въезд и выезд в Паттайю может быть полностью перекрыт, так как это может стать эффективной мерой противодействия коронавирусу.

В районе Банг Ламунг зарегистрировано 25 новых случаев заболевания коронавирусом, 14 заболевших - иностранцы. Именно такие последние новости о коронавирусе в Тайланде на 4 апреля 2020 года не внушают надежд на хороший исход.

В Пхукете все отели закрыли. Новым постояльцам гостиницы отказывают. Такое решение было принято, как только число заболевших в провинции острова выросло до 100 человек. Приказ о закрытии всех отелей вступит в силу с субботы 4 апреля. Самое важное: всем гостям дают возможность дожить до последнего дня брони. Но как только последний гость съедет, гостиница закрывается.

Во всем мире на этот час выздоровело 225 519 носителей коронавируса, заболело больше миллиона человек.