2020-04-04T08:37:43+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Египте, последние новости на 4 апреля 2020 года:

Рассказываем последние новости про коронавирус в Египте на 4 апреля 2020 года, важные вещи, которые стоит знать каждому
Ольга АФАНАСЬЕВА
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В Египте продолжают бороться с коронавирусомВ Египте продолжают бороться с коронавирусомФото: Вадим ШЕРСТЕНИКИН
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Египет продолжает бороться с инфекцией, которая грозит значительно осложнить жизнь страны, зависимой от туризма. Расскажем последние новости про коронавирус в Египте и его распространение. И выясним, что происходит в африканском государстве прямо сейчас.

На 3 апреля 2020 года в Египте зафиксировано 985 заболевших коронавирусом, 66 смертельных случаев.

Правительство Египта, напуганное стремительным ростом числа заражений, ввело комендантский час, который обязаны соблюдать все жители городов и граждане других стран в том числе. Комендантский час в Египте действует с 19.00 до 6.00 утра. Заканчивается он 8 апреля

При этом премьер-министр Египта Мостафа Мадбули продлил остановку международного сообщения в аэропортах страны. Теперь самолеты не будут летать минимум до 15 апреля.

Напомним, что первый случай заболевания в Египте был привозным, выявлена инфекция была 14 февраля. Рост числа случаев начался в начале марта. Уже 28 марта заболели более 500 человек.

После того, как коронавирус в Египте стал проблемой, было закрыто авиасообщение с другими странами с 26 марта. Россиян пришлось также вывозить с курорта, среди туристов была Александра Трусова, российская фигуристка.

Сейчас в Египте действуют строгие ограничения, не работают достопримечательности. А на пирамидах транслировалась информация, предназначенная для убеждения людей в том, что лучше остаться дома.

ИСТОЧНИК KP.RU

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