"Не знала как сказать": В Москве девушка перед 18-летием призналась маме, что ее 4 года насиловал отец

Эта история одной обычной семьи. Никто из соседей или друзей и предположить не мог, что происходило за закрытой дверью квартиры на юге Москвы. Не догадывалась о происходящем и 37-летняя Татьяна, когда оставляла дома дочку с мужем и уходила на работу. Несколько лет девочка скрывала ужасные подробности своей жизни даже от самых близких людей.

Незадолго до своего 18-летия Лера (имена изменены) собралась с силами и рассказала маме, что с 12 лет постоянно подвергалась насилию со стороны собственного отца. Очень долго она боялась кому-либо признаться в происходящем и попросить помощи. Вырваться из этого ада девочка смогла только тогда, когда уехала от родителей на учёбу. Узнав страшный секрет дочери, мать сразу же позвонила в полицию.

- 26 марта участковым уполномоченным полиции, совместно с сотрудниками отдельной роты патрульно-постовой службы, а так же сотрудником подразделения полиции по делам несовершеннолетних по месту жительства в Южном административном округе города Москвы был задержан 44-летний мужчина, который изобличен в совершении изнасилований, а также действий сексуального характера в отношении своей несовершеннолетней дочери в период времени с 2014 по 2018 год, - сообщил источник kp.ru

В отношении 44-летнего Алексея Следственным комитетом возбуждено уголовное дело. Следователю ещё предстоит провести расследование и выяснить обстоятельства всех эпизодов, произошедших за эти 4 года. Но даже самое суровое наказание вряд ли вернёт юной девушке несколько лет детства.