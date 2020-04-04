2020-04-04T14:26:34+03:00
Происшествия

Спецназ уничтожил игиловца* в Мурманске

Террорист и бомбой пытался отстреливаться из пистолета
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
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Минувшей ночью сотрудники ФСБ России нашли и обезвредили террориста с бомбой в Мурманске. Фото: информационный центр НАКМинувшей ночью сотрудники ФСБ России нашли и обезвредили террориста с бомбой в Мурманске. Фото: информационный центр НАК
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Минувшей ночью сотрудники ФСБ России нашли и обезвредили террориста с бомбой в Мурманске.

- При попытке задержания бандит открыл огонь по сотрудникам спецназа из пистолета и был нейтрализован, - сообщил официальный представитель Информационного центра Национального антитеррористического комитета России Александр Поляков.

На месте перестрелки у террориста было обнаружено готовое к применению самодельное взрывное устройство, нашпигованное шурупами, пистолет Макарова и боеприпасы к нему.

- Личность преступника установлена. По данным органов безопасности он являлся приверженцем запрещенной в России международной террористической организации ИГИЛ и вынашивал намерения после совершения террористического акта выехать на Ближний Восток для участия в деятельности международного террористического общества, - отметил Поляков.

Представитель ведомства отметил, что потерь среди сотрудников правоохранительных органов и пострадавших среди гражданского населения нет. В городе продолжаются необходимые оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия.

Спецназ уничтожил игиловца в Мурманске.

ИСТОЧНИК KP.RU

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