Спецназ уничтожил игиловца* в Мурманске

Минувшей ночью сотрудники ФСБ России нашли и обезвредили террориста с бомбой в Мурманске.

- При попытке задержания бандит открыл огонь по сотрудникам спецназа из пистолета и был нейтрализован, - сообщил официальный представитель Информационного центра Национального антитеррористического комитета России Александр Поляков.

На месте перестрелки у террориста было обнаружено готовое к применению самодельное взрывное устройство, нашпигованное шурупами, пистолет Макарова и боеприпасы к нему.

- Личность преступника установлена. По данным органов безопасности он являлся приверженцем запрещенной в России международной террористической организации ИГИЛ и вынашивал намерения после совершения террористического акта выехать на Ближний Восток для участия в деятельности международного террористического общества, - отметил Поляков.

Представитель ведомства отметил, что потерь среди сотрудников правоохранительных органов и пострадавших среди гражданского населения нет. В городе продолжаются необходимые оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия.