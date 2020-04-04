Ставки на будущего президента США, «Что? Где? Когда?»: как букмекеры спасаются во время коронавируса

Весь мировой спорт в коме из-за пандемии коронавируса. Соревнования остановлены, спортсмены заперты по домам. Футбольные клубы встают в очередь на банкротство. А следом за ними будут разоряться букмекеры. С одной стороны, как бы и ладно. С другой – в России сложилась такая ситуация, что букмекеры одни из немногих частных спонсоров, которые отстегивают деньги на профессиональный спорт.

Всех спасут выборы в США?

Где-то на острове Мадейра на своей роскошной вилле грустит без футбола Криштиану Роналду. Александр Овечкин со скуки рассказывает в каких голливудских актрис он был влюблен. Разделенные океаном Хабиб и Фергюсон никак не могут подраться и кроют друг друга последними словами. Но на что тут принимать ставки?

И тогда буки (так букмекеров называют в народе) ударились в политику. Раньше в России считалось плохим тоном делать линии не на спорт, а, к примеру, на прилет инопланетян или на исход голосований в «Доме-2». Кто-то конечно хайповал, чтобы получить лишний кусок PR, но в основном всем хватало спортивных событий. И вот все изменилось. Теперь практически у всех есть ставки на то, кто будет следующим президентом США (Дональд Трамп фаворит), закроют ли Дом-2 из-за коронавируса (а действительно, как они там?) и кто победит в игре «Что? Где? Когда?» в ближайшее воскресение.

Причем у телевизионной викторины самый богатые линии – знатоки там фавориты, но можно ставить на то, будут ли они отвечать досрочно, и выбирать «тоталы» кто из них даст больше правильных ответов. Это объяснимо: прямой эфир, азарт и понятные правила.

Киберфутбол – последняя надежда

А как же спорт? Сейчас во всем мире есть только один турнир – чемпионат Белоруссии по футболу. Бессмертные люди в самом центре Европы гоняют мяч, и за ними следят все, кто не может без игры. Но ставок, как ни странно, на белорусов не так уж много. И в этой ситуации все ринулись в киберспорт. А что? Киберспортмены на удаленке рубятся на приставках: почему бы на них не делать ставки?

Но тут вылезли разные проблемы. Например, в России мало кто соображает, что за игры такие Dota 2 или Counter-Strike. Так что в нашей стране из киберспорта по-настоящему зашел только киберфутбол. РФС, Премьер-лига и все кто мог, моментально сделали свои лиги и турниры. А некоторые заставили в компьютерный футбол сражаться самых настоящих футболистов – Артема Дзюбу, Георгия Джикию, Федора Чалова...

И дело пошло. Глядя, как киберфутболисты в симуляторах FIFA-2020 или PES-2020 гоняют мяч, люди у телеэкранах видели что-то родное и близкое. То же поле, тот же мяч, а нарисованные футболисты выглядят вполне реально. Тем более, когда джойстики находятся в руках у настоящих звезд, которых болельщики знают, а у играющих команд знакомые названия – «Спартак», ЦСКА, «Зенит»...

Но все равно это больше от безнадеги. У буков сейчас все очень и очень неважно, и все понимают, что Дзюбой с джойстиком в руках проблем не решить.

Глядя, как киберфутболисты в симуляторах FIFA-2020 или PES-2020 гоняют мяч, люди у телеэкранах видели что-то родное и близкое.Фото: Shutterstock

2020 - год обманутых надежд

А ведь новый 2020 год букмекеры в России ждали с огромным ажиотажем. Рынок рос, а летом должны были состоятся футбольный Евро-2020 и Олимпийские игры. Все это обещало минимум десять процентов роста. А в середине марта все рухнуло. Остановились футбольные чемпионаты в Европе – они дают 80 процентов от всего дохода букмекерам в России. Затем перенеслись крупные турниры - чемпионаты мира, Европы, Олимпийские игры и большие бои в единоборствах. И тут уже букмекеры напряглись по-полной.

Сейчас их ужасают цифры. В самом начале пандемии участники букмекерского рынка думали, что потеряют 30-35 процентов прибыли. Потом оценки выросли до 50 процентов. Сейчас некоторые говорят о 70 процентах потерь. Если действительно так и будет – букмекерам почти верная смерть.

Футбольные клубы поскучнели

Казалось бы, ну и ладно. Букмекеры – уж точно не те ребята, без которых невозможно прожить. Если бы не одно «но». Букмекерские компании – чуть ли не единственные частные спонсоры российского профессионального спорта. В основном те же футбольные клубы содержат госкорпорации – «Газпром», «РЖД», «Ростех», а так же местные бюджеты. Но почти у каждой команды есть контракт с буками. Считается, что «Спартаку» они приносит 200 млн рублей в год, ЦСКА – 140 млн, «Зениту» - 100 млн, и т.д…

Генеральным партнером у всей Премьер-лиги – тоже букмекерская компания. Буки оплачивают часть трансляций английского футбола в интернете, имеют контракты с КХЛ, и вообще почти у каждого вида спорта есть такой спонсор. По оценке «Рейтинга Букмекеров» на спонсорство компании из этого вида бизнеса за 2019 год потратили 5 млрд рублей. Кажется, 2020 будет намного скромнее.

И есть еще одно обстоятельство. Букмекеры – главные рекламодатели спортивной прессы. Все спортивные сайты обвешаны их баннерами, и многие в этой сфере выживают только за счет буков. Сейчас они напряглись: кажется, тут коронавирус тоже найдет себе жертвы.

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