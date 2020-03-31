2020-03-31T16:24:11+03:00
Спорт

«Нам нужно вместе выиграть самый важный матч с коронавирусом»: Как лучше спортивные арены мира помогают в борьбе с коронавирусом

"Маракана" стала госпиталем, арена "Манчестер Сити" - местом для тренингов докторов
Андрей ВДОВИН@av_esq
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Легендарный бразильский стадион «Маракана» превращен в госпиталь.Легендарный бразильский стадион «Маракана» превращен в госпиталь.Фото: REUTERS
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Легендарный бразильский стадион «Маракана» превращен в госпиталь. Ледовый дворец Мадрида стал моргом. Знаменитая арена «Манчестер Сити» «Эйтихад» превратилась в место для тренингов врачей. Спортивные объекты первыми вымерли в эпидемию, но изо всех сил стараются опять быть полезными.

Футбольное поле, на котором растут палатки временного госпиталя, через какое-то время наверняка превратится в настоящий символ эпидемии в Бразилии. В этой стране футбол – вторая религия, а «Маракана» - главный ее храм. Ее трибуны собирали под 200 тысяч зрителей, видели финалы чемпионатов мира, и Олимпийские парады. А теперь именно в настоящем сердце Бразилии обустраивают больницу для зараженных коронавирусом. Такие времена. И по всей стране десяток построенных к футбольному чемпионату мира стадионов готовы стать госпиталями.

«Маракана» - не единственная арена , отданная под больницу. В гремевшем по всем эпидемиологическим сводкам городе Ухань местный стадион тоже отдавали под полевой госпиталь на 1100 коек. Это вполне объяснимо: поля на стадионах - ровные площадки для установки больших палаток, туда уже подведены вода, электричество, канализация и все это как правило находится в центре города. Но у спортивных объектов в это непростое время бывает и другое назначение. Больше всех не повезло Ледовому дворцу Мадрида. Здесь обустроен морг.

Знаменитая арена «Манчестер Сити» «Эйтихад» превратилась в место для тренингов врачей. Фото: REUTERS

Знаменитая арена «Манчестер Сити» «Эйтихад» превратилась в место для тренингов врачей.Фото: REUTERS

В Испании от коронавируса погибло порядка 7 тысяч человек. Трупы там сейчас, как правило, сжигают в крематориях. Но городские морги все равно не справляются с хранением тел. И тогда было решено задействовать холодильники спортивного дворца. Умерших клали прямо на лед. Возможно ли потом будет в этом месте опять устраивать каток? Сейчас не время об этом думать.

Опять же в Мадриде знаменитый стадион «Реала» «Сантьяго Бернабео» отдан под склады медицинского оборудования. В Англии клубы «Манчестер Сити» и «Уотфорд» предоставили свои арены медикам для проведения экспресс-курсов и других собраний. Роман Абрамович отель на арене «Челси» «Стэмфорд Бридж» отдал под проживание медицинских работников.

В Италии известную в футбольных кругах тренировочную базу сборной Италии в Коверчано тоже передали под медицинский центр. Сейчас мы не играем в футбол, чтобы вернуться к нему, нам нужно вместе выиграть самый важный матч с коронавирусом», – объяснил президент Федерации футбола Италии Габриэле Гравина. Сейчас о других матчах и говорить неловко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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