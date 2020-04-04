Российские врачи будут лечить зараженных коронавирусом сербов

Совещание по возможностям прибывшей в Белград группировки прошло в Военно-медицинской академии минобороны Сербии. За одним столом собрались представители Минобороны и Минздрава Сербии. А от российской стороны – офицеры штаба оперативной группы.

Замначальника ген штаба генерал-майор Петар Цветкович и статс-секретарь министерства здравоохранения Республики Сербия Берислав Текич передали генерал-майору Михаилу Чернышову слова благодарности России за оказание помощи.

- Я хотел бы поблагодарить наших друзей из Российской Федерации. У нас было достаточно содержательное совещание по вопросам эпидемиологи, лечения больных и дезинфекции больниц, - заявил по окончании совещания Берислав Текич. - На данном совещании мы определили ряд вопросов на последующие несколько дней, определили рабочие группы, которые совместно с вооруженными силами Республики Сербия будут помогать нам в лечении больных, дезинфекции и эпидемиологии. Прежде всего это Белград – столица Сербии, далее – это Чуприя, Валево, Крагуевац, Кикинда и Ниш. Также мы определили, что поделимся на 8 рабочих групп, которые обойдут больницы, и дадут свои советы, и поделятся опытом.

При этом российские врачи будут работать непосредственно с зараженными коронавирусом пациентами.

«Две бригады медиков останутся работать в Белграде, где сложилась самая сложная ситуация, - сообщили в российском Минобороны. - Еще пять будут направлены в города Ниш, Кикинда, Валево, Чуприя. Специалистов РХБ защиты и еще одну бригаду медиков планируется направить в военный городок Бачка Тополо. Там изолированы сербские военнослужащие, контактировавшие с заболевшими коронавирусной инфекцией. Двум группам специалистов РХБЗ предстоит провести работу в клинике акушерства и гинекологии "Народный фронт" и медицинском клиническом центре имени "Драгина Мишевича" в Белграде».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/770847" frameborder="0"></iframe> Российских военных специалистов, прибывших в Сербию для оказания медицинской помощи, встретили хлебом и солью.

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Каждый транспортный Ил-76 с оборудованием и специалистами на борту в воздушном пространстве Сербии встречали и сопровождали истребители МиГ-29 ВВС и войск ПВО республики. Это дань уважения российским военным, которые в очередной раз пришли на помощь братскому народу. Здесь еще живут воспоминания о том, как наши десантники в 1999 году дерзко заняли аэродром «Слатина» в Приштине, не дав НАТО перебросить силы и развернуть наземную операцию в Косово. Поэтому к россиянам, особенно в форме, здесь отношение особое. (подробности)