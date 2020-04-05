Как вернуться из Великобритании в Россию в период коронавируса

2 апреля из Великобритании в Россию специальным вывозным рейсом «Аэрофлота» было вывезено 150 граждан России. Чтобы остановить распространение новой коронавирусной инфекции, правительство России, 4 апреля, временно приостановило международные авиарейсы по вывозу российских граждан из других стран, но обещало вернуть, не называя даты.

График следующего вывоза наших соотечественников из Великобритании будет сформирован рабочей группой правительства России. Списки пассажиров вывозных рейсов составляются на основании опросных листов, заполненных на сайте Посольства. (https://www.rus.rusemb.org.uk/data/doc_rus/questionnaire_covid-19.docx)

Сотрудники Посольства сами связываются с гражданами, включенными в список пассажиров вывозного рейса.

Кому и в каком размере положены выплаты

Правительство России, 3 апреля, утвердило постановление об оказании социальной поддержки российским гражданам, находящимся на территории иностранного государства и не имеющим возможности вернуться на родину в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.

Помощь окажут тем россиянам, у кого на руках есть билеты на возвращение с 16 марта по 31 мая 2020 года. А также тем, у кого их нет. Для этого нужно заполнить на портале госуслуг электронную форму заявления.

При рассмотрении заявления будут проверять достоверность фактов, обстоятельства пребывания заявителя на территории иностранного государства: цель поездки, наличие визы, условия пребывания.

Решение по заявлению будет предпринято в течение 24 часов, об оказании, отказе или о прекращении помощи.

Сообщение придет на электронную почту или смс, которые вы укажите в заявлении. Минтранс не менее чем за сутки должен озвучить информацию о вылете, о чем вас также проинформируют.

Тем, кому придет положительное решение об оказании помощи получат выплаты - 2400 рублей на одного человека в день. На ребенка в возрасте до 14 лет помощь оказывается в размере 1600 рублей в день. Деньги поступят на счет в течении 24 часов с момента принятия решения.

Что делать, если заканчивается виза

МВД Великобритании выступило с официальным заявлением относительно продления виз для граждан других государств. Великобритания продлевает визы тем, кто не может покинуть Великобританию до истечения срока действия их виз. Причины могут включать в себя невозможность вернуться на Родину (прекращение авиасообщения, закрытие границ) или необходимость самоизоляции в Великобритании. Для этого нужно обратиться лично на горячую линию по миграционным вопросам:

Телефон: 08006781767 (рабочие часы с 9 утра до 5 вечера, понедельник-пятница). Звонки бесплатные.

Электронная почта: CIH@homeoffice.gov.uk

Данная схема распространяется только на тех, у кого срок действия визы закончился после 24 января 2020, и они не могут покинуть страну по вышеназванным причинам;

- Визы продлеваются до 31 мая 2020;

- Временно упрощается процесс «переключения» между некоторыми категориями долгосрочных виз. Например, не покидая Великобританию, можно будет сменить визу студента (Tier 4) на рабочую визу (Tier 2);

- Иностранные граждане, у которых истекает срок действия визы, должны связаться с визовой и иммиграционной службой Великобритании по электронной почте.

Куда обращаться в экстренных случаях

В круглосуточном режиме работают оперативные дежурные Ситуационно-кризисного центра МИД России (ДСКЦ), к которым Вы можете обратиться по телефонам:

+7 (495) 587 88 60,

+7 (499) 244 19 77,

+7 (499) 244 19 88,

+7 (499) 244 28 47,

а также через мессенджер WhatsApp по номеру +7 985 046 52 97.

Получить консультацию возможно по телефонам Посольства России в Великобритании:

+44 203 668 7474 (справочно-информационная служба консульского отдела),

+44 207 243 1410,

+44 207 221 4482,

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