Коронавирус в Великобритании, последние новости на 4 апреля 2020 года: Более 3605 человек умерли с начала эпидемии

За сутки пандемия в Великобритании унесла жизни 684 человек. Сегодня, 4 апреля по последним данным минздрава, в Великобритании были проверены 173 784 человека, у 38 168 подтвержден диагноз. В больницах с коронавирусом, умерли 3605 человек.

Власти продолжают пропагандировать изоляцию и призывают людей не выходить из дома.

- Выходите на улицу только за едой, в аптеку или на работу, если вы не можете работать из дома, - просят людей официальные власти. - Если вы выходите, оставайтесь в 2 метрах от других людей. Вымойте руки, как только вернетесь домой. Не общайтесь с другими людьми даже если это ваши друзья. Вы можете распространить вирус, даже если у вас нет симптомов.

Правительство Великобритании опубликовало чрезвычайный план по борьбе с коронавирусом. В нем изложен наихудший сценарий развития событий: военные будут патрулировать улицы, полиция - выезжать лишь на серьезные преступления, пожилых врачей отзовут с пенсии, пятая часть работающих британцев работать не сможет, запасы медикаментов и продовольствия распределят.

Коронавирус в Великобритании, последние новости на 1 апреля 2020 года: Больше 4,3 тысяч человек заражены за сутки

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Великобритании на 1 апреля 2020 года