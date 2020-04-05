Московские распространители газет: «Мы оказались в ситуации полной неопределенности»

Почти все киоски с прессой в столице закрыты. При этом распространители газеты, с которыми пообщалась «Комсомольская правда» в один голос говорят, что власти города не объясняют им, возьмут ли с них деньги за аренду киосков, и как быть дальше.

Андрей Богданов, генеральный директор ООО «Сейлс»:

Мы живем в состоянии полной неопределенности. Больше всего возмущает именно отсутствие четкого ответа от властей: как работать и на каких условиях. Последние 2 недели мы постоянно контактируем с Мосгорпечатью – ни одного формального ответа на письма мы не получили. А если нет обратной связи, как можно что-то регулировать?

Если работать нельзя, просто скажите нам об этом. Мы будем думать, что делать с людьми, как вывозить товар из киосков. Никто ведь не заявил, что все точки с прессой надо закрыть. Наоборот, есть письмо из Минпромторга, в котором говорится, что нужно обеспечить издание и распространение печатных СМИ.

В той же Мосгорпечати нам неофициально говорят: ребята, работайте, вас никто не тронет. А люди из управ ходят по редким открытым киоскам и требуют закрыться. Подходят полицейские и тоже пытаются понять, на каком основании точка работает. И вообще-то по последним правилам нам грозит от 500 тысяч рублей штрафа на юрлицо, если мы продолжим работать.

А если торговать все-таки можно, то на каких условиях? Есть 273 постановление правительства Москвы, в 7 пункте которого написано, что аренда обнуляется с 1 числа месяца, в котором вышел указ мэра о приостановке работы. Это означает, что нулевая аренда касается только полностью неработающих киосков. Но у меня есть объекты, которые я арендую не у города, а у других коммерческих структур.

Да и есть ли смысл работать, если людей на улицах все равно мало? У нас ведь просто не будет спроса.

Сейчас наше общение с властями похоже на разговор даже не со стеной, а с ватой. От стены хоть что-то отлетает. А тут отправляешь письма, запросы, а в ответ тишина.

И еще один момент. Все меры поддержки бизнеса, о которых говорят власти, направлены на малый и средний бизнес. Например, наша компания под эти категории не подпадает. Но это не значит, что нам не нужна помощь. Думаю, решения должны приниматься по отраслям независимо от того, сколько человек работает в компании.

Олег Бережной, генеральный директор ГК «Кардос»:

У нас накопились вопросы к властям города.

Во-первых, необходимы детальные юридические разъяснения наших прав и обязанностей. Думаю, если работать мы не должны, то город не вправе требовать с нас оплата аренды. Есть соответствующий пункт в 273-м постановлении правительства Москвы, но нужны подтверждения, что денег с нас не возьмут.

Во-вторых, в постановлении правительства говорится, что льгота по аренде предоставляется на 3 месяца. Значит ли это, что можно будет не платить аренду, даже если режим нерабочих дней будет отменен?

Наконец, в-третьих. Все компании столицы, в том числе и дистрибьюторы прессы, находятся в жуткой вилке. Режим ЧС в стране или городе не объявлен, права денонсировать договоры и обязательные платежи у нас нет. Но при этом мы обязаны платить людям зарплату с угрозой уголовной ответственности руководителя. Получается, есть статья за работу в Москве и статья за невыплату зарплат. Деньги, видимо, нужно брать их воздуха. Мы людей не увольняем и платим им зарплаты, понимаем, что у всех дети, старики-родители, кредиты. Люди же не виноваты.

Такая же ситуация, например, в сфере общепита. Но у нас есть одна особенность. При заключении договора аренды НТО с «Мосгорпечатью» каждый оператор вносил депозит в размере от 3 до 6 месяцев арендной платы. Конкретно у нашей компании на счетах в «Мосгорпечати» лежат десятки миллионов рублей. Мы хотим просить департамент СМИ и рекламы Москвы и «Мосгорпечать» вернуть всем операторам рынка их обеспечительные платежи. Сейчас они лежат мертвым грузом. Это не бюджетные деньги, не деньги города, это наши деньги. А нам они сейчас помогут и рассчитываться с издателями, и платить деньги сотрудникам. Это главная помощь, которую власти Москвы могли бы нам сейчас оказать.

Мы готовы отчитаться о трате этих денег – до копейки.

Сергей Корсачев, учредитель сети киосков «Амо-пресс»:

- Печатные СМИ не включены в список непродовольственных товаров первой необходимости. Поэтому работать мы не можем. Случилось это внезапно – изначально газеты и журналы в перечне были, мы рассчитывали работать как прежде.

В киосках застрял товар – примерно на 200 тысяч рублей в каждом. С каждым днем он портится. Конечно, мы не мороженым торгуем, но газеты желтеют, теряют товарный вид и просто устаревают.

Вынуждены открывать торговые точки. Надо хотя бы элементарно собрать непроданную продукцию и сдать ее на возврат в издательские дома – это наша обязанность перед ними. Приходит киоскер, открывает объект, приезжает водитель-логист, забирает товар. И даже за это время успевает подойти человек из управы района, чтобы вежливо попросить закрыться.

Да, в пятницу было письмо от Минпромторга губернаторам, чтобы они сами включили печатные СМИ в перечень товаров первой необходимости – фактически разрешили киоскам открыться. Но пока все на карантине, да и министерство может лишь рекомендовать.

Киоски стоят на потоке людей. А сейчас его нет. И даже если разрешить нам работать, покупателей больше не станет. Даже когда проблемы с коронавирусом разрешатся, и ограничения будут сняты, понадобится 2-3 месяца, чтобы восстановился спрос. Да и то, это сомнительно. Денег-то у людей после месяца на самоизоляции много не будет.