Коронавирус в России, последние новости на 6 апреля 2020: болезнь в стране распространяется "по оптимистическому сценарию"

За прошедшие сутки ряды заболевших коронавирусом россиян пополнили 658 человек. Большую часть из них обнаружили в Москве (536). Под медицинским наблюдением остаются почти 200 тысяч человек. Общее количество зараженных - 5 389.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова выразила мнение, что коронавирус в России распространяется "по оптимистическому сценарию". Такое предположение прозвучало в фильме «Опасный вирус» на телеканале «Россия 1».

- Россия идет по оптимистичному сценарию, и во многом потому, что в предыдущие два месяца знакомства с этим вирусом в России были приняты все необходимые должные меры, - заявила Попова.

«Подмосковный отшельник», который восемь лет прожил в лесу рассказал, как пережить самоизоляцию. По его мнению, в этом нет ничего сложного.

- Включайте фантазию. Если вы не понимаете, зачем нам всем нужен жесткий карантин, вам просто не хватает знаний о ценности нашей жизни. Вам только кажется, что вы не сможете, - заявил Юрий Алексеев.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/769383" frameborder="0"></iframe> Почему сейчас важно сидеть дома.Почему во время коронавируса важно сидеть дома? Вот что говорят об этом врачи

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