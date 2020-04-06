2020-04-05T22:07:05+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в России, последние новости на 6 апреля 2020: болезнь в стране распространяется "по оптимистическому сценарию"

Мы собрали последние новости о коронавирусе в России на 6 апреля 2020 года
Григорий ЛЕОРДА
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Россия идет по оптимистичному сценарию, и во многом потому, что в предыдущие два месяца знакомства с этим вирусом в России были приняты все необходимые должные мерыРоссия идет по оптимистичному сценарию, и во многом потому, что в предыдущие два месяца знакомства с этим вирусом в России были приняты все необходимые должные мерыФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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За прошедшие сутки ряды заболевших коронавирусом россиян пополнили 658 человек. Большую часть из них обнаружили в Москве (536). Под медицинским наблюдением остаются почти 200 тысяч человек. Общее количество зараженных - 5 389.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова выразила мнение, что коронавирус в России распространяется "по оптимистическому сценарию". Такое предположение прозвучало в фильме «Опасный вирус» на телеканале «Россия 1».

- Россия идет по оптимистичному сценарию, и во многом потому, что в предыдущие два месяца знакомства с этим вирусом в России были приняты все необходимые должные меры, - заявила Попова.

«Подмосковный отшельник», который восемь лет прожил в лесу рассказал, как пережить самоизоляцию. По его мнению, в этом нет ничего сложного.

- Включайте фантазию. Если вы не понимаете, зачем нам всем нужен жесткий карантин, вам просто не хватает знаний о ценности нашей жизни. Вам только кажется, что вы не сможете, - заявил Юрий Алексеев.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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