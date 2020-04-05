Михаил Горбачёв - о борьбе с эпидемией в России: Меры - жесткие и своевременные. Теперь - не терять голову и надежду. Не надо!

- ...Михаил Сергеевич, у вас такой голос сегодня бодрый. Как вы себя чувствуете?

- Голос бодрый, настроение бодрое. Вот настроение меня и держит еще, а ситуация неважная - я все время в больнице.

- Скажите, вы следите за новостями во всем мире, про коронавирус?

- Я думаю, что это опасная штука. Очень. И, я смотрю, по-разному были готовы страны. Даже больше того, большинство не были готовы. Поэтому и погибших много…

Я просто поражен, какие страшные масштабы бедствие приняло в Италии, во Франции и даже в Германии. И, я думаю, что сейчас люди научились вести себя адекватно вызовам.

- Как вы оцениваете ситуацию в России, усилия российских властей?

- Я считаю, что (потом) будут разбираться, могли ли предвидеть размеры эпидемии, но, я думаю, что каких-то повальных жертв (в результате коронавируса. - А. Г.) не будет.

- То есть, наша власть действует нормально?

- Я бы сказал.., все-таки общество решительно встало на позицию противодействия эпидемии и требования жесткие приняло. Причем, своевременно.

- У меня такое ощущение, что никогда россияне и москвичи не были такими дисциплинированными, как сейчас. Вы смотрите - улицы, дворы столицы опустели, люди идут навстречу медикам, волонтеры помогают пожилым, врачи подвиг совершают.

- Я не думаю, что все так уж идеально, но все-таки страна осознала и свою ответственность, и признает решения государства. Это очень важно.

- Вы лично, находясь в больнице, чем занимаетесь? Продолжаете ли работу над книгой, созваниваетесь ли с соратниками?

- Я все месяцы, что нахожусь тут, старался все-таки заниматься делами. Ибо, я считаю, это самое главное, что может удержать человека и позволяет ему мобилизовать свои возможности.

Хотя - были тяжелые очень дни, я же четыре операции перенёс. Так что - вот сказать, что ты чувствуешь себя так сладко, когда год уже в палате. И каждый день какие-то процедуры…

- Михаил Сергеевич, что помогает вам так стойко держаться?

- Врачи, конечно, и работа.

- Чем вы питаетесь? Какие-то рецепты, может быть, свои, особые, имеются?

- Нет, я скажу так, что у меня с едой проблем не было. Больше того, у меня интерес к еде, как говорят, так - еле-еле теплится... Я за этот год потерял 30 килограммов веса. Причём - никакую диету не держал.

- Вы жизнь большую прожили, - были и лихие годы, и голодные. А с такой эпидемией, как сейчас, никогда не сталкивались?

- Нет. Голод был – это понятно, что страшная вещь. Я 33-й год помню (страшный голод после гражданской войны – А.Г.). И после Великой Отечественной была голодовка жуткая.

- А какое-то напутствие нам можете дать?

- Да напутствие одно – не терять голову и надежду. Не надо. Тем более, что сейчас обязано общество (государство) помогать людям.

- Мир сильно изменится после того, как мы победим коронавирус?

- Я думаю, да. Это настолько важно знать, как надо обществу себя вести, какой должна быть ответственность у нашей интеллигенции, у медицины. С учетом возможности возникновения таких катастроф. Все зависит от нас.

- Всего доброго, выздоравливайте!