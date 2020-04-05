2020-04-05T20:52:25+03:00
Общество

Римма Баталова: Страна «на карантине» всего неделю – а уже кричат, помогите, пропадаем!

Депутат и вице-президент паралимпийского комитета России прокомментировала заявление бывшего коллеги по Госдуме и чемпиона-паралимпийца о «бизнес-мародерах»...
Игорь ЕМЕЛЬЯНОВ
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Римма БаталоваРимма БаталоваФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Депутат прошлого думского созыва от Кемеровской области, чемпион Европы по теннису среди инвалидов Сергей Поддубный в своем Инстаграме задал вопрос – не мародерство ли то, что бизнес во время пандемии просит помощи у государства. Бывший заместитель председателя комитета по физкультуре, спорту и делам молодежи, который уже более 30 лет является инвалидом-колясочником, предположил, что в России сейчас масса людей, которым помощь нужнее, чем бизнесменам, которые месяц «самоизоляции» могут и потерпеть.

Депутат нынешнего созыва и коллега Поддубного по партии Евгений Ревенко в своем твиттере отреагировал в том духе, что «Сергею лучше бы присоединиться к одному из наших волонтерских центров, чтобы своими глазами увидеть, в какой помощи нуждаются люди».

«Комсомолка» обратилась за комментарием к человеку, который не понаслышке знает, какая поддержка сейчас необходима, например, инвалидам в нашей стране – вице-президенту Паралимпийского комитета России и депутату Госдумы Римме Баталовой (которая выигрывала золото паралимпийских игр еще в южнокорейском Сеуле 32 года назад!).

- Экс-депутат Поддубный вслух спросил, не обнаглел ли бизнес, а нынешний депутат Ревенко его осадил – кто из них более прав, по-вашему?

- Каждый имеет право на свою точку зрения. Люди хотят услышать другие мнения – потому и выступают в социальных сетях.

- Так бизнес должен справляться сам – или страна, уходящая в глубокий карантин, обязана им помочь?

- Страна на карантине всего лишь неделю - а уже говорят, что надо помогать тем, другим, третьим. Президент же встречался с бизнесменами и ответил на многие их вопросы и просьбы – разве нет? Ну как будто мы уже год сидим на карантине и все у нас рушится?! И прямо беда такая!

- Средний и малый бизнес вопиет: нечем платить зарплату работникам, пока мы в простое…

- Время прошло еще совсем мало, чтобы делать далеко идущие выводы.

- К вам либо по депутатской линии, либо по линии паралимпйиского комитета обращаются инвалиды-предприниматели, которые сейчас остались без работы и без денег?

- Пока таких обращений я не получала. Мы с паралимпийским комитетом на связи ежедневно. Если бы у кого-то такие проблемы возникли – обратились бы в первую очередь к нам. Истерии точно нету. Мне кажется, сейчас надо быть более сплоченными и думать, как выйти из этого положения. Сидеть дома и не заражать других – лучший пока выход. Меня больше волнует, что многие сознательные люди как раз дома сидят, а те, кто об этом не думает, как раз и выходят – и подвергает риску и себя, и других. Таких 10-20 процентов. Вот это беда. Это волнует больше.

- Вы с Поддубным пересекались по работе или по спорту?

- Мы работали вместе, пересекались. Он разумный человек. Если бы проблемы возникли у него лично или у людей, с которыми он сейчас работает – надеюсь, он в первую очередь тоже обратился бы к нам. Но обращения от него к паралимпийскому комитету не было никакого. Он же не утверждает про бизнесменов-мародеров? Нет, он спрашивает об этом. Мы столько всего выдерживали – выдержим и это. Главное не разорить того, что имеем и не тянуть одеяло в разные стороны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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