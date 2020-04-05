2020-04-05T21:28:27+03:00
Звезды

Наталья Бондарчук: «Святослав Рерих нашел лекарство от коронавируса еще 30 лет назад. Это вытяжка из гималайского кедра»

Актриса и режиссер рассказала, что известный художник и гуманитарный деятель называл страшную болезнь «легочной чумой»
Татьяна ЗИМНЯЯ
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Наталья БондарчукНаталья БондарчукФото: Вадим ШЕРСТЕНИКИН
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Наталья Бондарчук рассказала, что узнала о коронавирусе давно, еще в 1992 году. В тот год она трижды посетила Святослава Николаевича Рериха.

- Он был удивительный человек, - поделилась своими воспоминаниями 69-летняя Наталья Сергеевна. - В своей лаборатории в Индии он искал панацею от «легочной чумы». Так он называл эту болезнь. Искал выход. И он его нашел. Это вытяжка их гималайского кедра. Я думаю, что и алтайский кедр тоже подойдет. Это не смола, а какое-то иное соединение, которое обеззараживает. Так что средство есть от этой страшной болезни. Мои слова пусть услышат те, кто должен это услышать (видимо, ученые и медики – Ред.).

Я видела эту жидкость. Она у меня была. Но, к сожалению, кто-то из моих домашних выбросил ее со стола.

Дай Бог, чтобы эта болезнь закончилась, но вспышка ее неслучайна. Наша планета устала от войн, от беспорядков, от нарушения экологии. Ей потребовалось очищение от этого. Дело не в том, чтобы нам спастись. А в том, чтобы задуматься, зачем мы здесь? Что каждый из нас принес на эту землю? Моя мама актриса Инна Макарова принесла радость и сострадание.

Люди должны беречь не только свое физическое тело. Сейчас они должны обратить внимание на свое внутреннее состояние. Можно остановить заболевание, но нельзя остановить агрессию, которая льется на нашу землю. Сегодня каждый должен сказать слова любви своим детям, родителям, своим близким – успеть сказать их при жизни. Надо совершенствоваться. Начинать надо с себя.

Я узнала, что в клинике, где лежат больные коронавирусом, находится мой друг артист Николай Губенко. У него подозревают эту болезнь. Он близкий мне человек. Он, как и я, как и мои родители, тоже был учеником Сергея Аполлинариевича Герасимова.

Я думаю все мы уйдем, никто на этой планете не задержится. Но есть жизнь вечная…

ИСТОЧНИК KP.RU

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