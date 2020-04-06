2020-04-06T01:28:14+03:00
Спорт

Елизавета Туктамышева показала фрагменты новой программы, которую создает с фанатами в режиме реалити-шоу

Фигуристка готовится к грядущему сезону благодаря эфирам в личном Инстаграме [видео]
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Елизавета Туктамышева готовится к новому сезону в домашних условиях.Елизавета Туктамышева готовится к новому сезону в домашних условиях.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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С недавних пор чемпионка мира и Европы 2015 года по фигурному катанию 23-летняя Елизавета Туктамышева еще активнее стала общаться со своими болельщиками в личных соцсетях. В своем Инстаграме спортсменка в формате реалити-шоу рассказывает, как готовит новую программу к предстоящему сезону. Лиза решила воспользоваться шансом, который ей представился благодаря возникшим ограничениям из-за режима самоизоляции во время эпидемии коронавируса.

В этом проекте Туктамышевой помогает хореограф Юрий Смекалов. Он ставил в сезоне 2014/2015 гг. для нее короткую программу. И вот у себя в личном Инстаграме Туктамышева выложила рабочие видеомоменты:

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Елизавета Туктамышева объявила о реалити-шоу для фанатов
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- Ура! Мы собрали большую часть номера и уже скоро покажем итог. А сейчас предлагаю вам принять непосредственное участие и потанцевать вместе со мной. Разучивайте любую из предложенных связок или сразу обе, записывайте свои видео, - пишет Елизавета, показывая те движения, которые предлагает для изучения зрителям этого Инстаграм-проекта.

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Рабочие моменты подготовки нового номера Елизаветы Туктамышевой
7727 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Как ранее уже говорила Туктамышева, впервые она покажет новую свою постановку 6 апреля. В прошедшем сезоне, отметим, Елизавета стала четвертой на чемпионате России 2020 в Красноярске и дважды третьей на этапах серии Гран-При. На главные турниры минувшего сезона Лиза была заявлена первой запасной. На чемпионат Европы в Грац она ездила в качестве телекомментатора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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