Елизавета Туктамышева показала фрагменты новой программы, которую создает с фанатами в режиме реалити-шоу

С недавних пор чемпионка мира и Европы 2015 года по фигурному катанию 23-летняя Елизавета Туктамышева еще активнее стала общаться со своими болельщиками в личных соцсетях. В своем Инстаграме спортсменка в формате реалити-шоу рассказывает, как готовит новую программу к предстоящему сезону. Лиза решила воспользоваться шансом, который ей представился благодаря возникшим ограничениям из-за режима самоизоляции во время эпидемии коронавируса.

В этом проекте Туктамышевой помогает хореограф Юрий Смекалов. Он ставил в сезоне 2014/2015 гг. для нее короткую программу. И вот у себя в личном Инстаграме Туктамышева выложила рабочие видеомоменты:

liza_tuktik Елизавета Туктамышева объявила о реалити-шоу для фанатов

- Ура! Мы собрали большую часть номера и уже скоро покажем итог. А сейчас предлагаю вам принять непосредственное участие и потанцевать вместе со мной. Разучивайте любую из предложенных связок или сразу обе, записывайте свои видео, - пишет Елизавета, показывая те движения, которые предлагает для изучения зрителям этого Инстаграм-проекта.

liza_tuktik Рабочие моменты подготовки нового номера Елизаветы Туктамышевой

Как ранее уже говорила Туктамышева, впервые она покажет новую свою постановку 6 апреля. В прошедшем сезоне, отметим, Елизавета стала четвертой на чемпионате России 2020 в Красноярске и дважды третьей на этапах серии Гран-При. На главные турниры минувшего сезона Лиза была заявлена первой запасной. На чемпионат Европы в Грац она ездила в качестве телекомментатора.