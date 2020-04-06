2020-04-06T12:43:09+03:00
Коронавирус Covid-19

Прогноз экспертов: COVID-19 превратит нас в суперлюдей

Эксперты МГИМО и Ельцин-Центра дают неожиданные прогнозы изменений после пандемии
Алексей ОСИПОВ
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Потребности людей уже изменились, причем изменились для всех без исключения.Потребности людей уже изменились, причем изменились для всех без исключения.Фото: Иван МАКЕЕВ
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Уже опубликован добрый десяток прогнозов на тему того – как изменится жизнь человека после пандемии коронавируса. Большинство исследований фокусируется на оптимизации рынка труда, также звучат прогнозы о введении тотального цифрового контроля.

Факт, что эпидемия спровоцировала, в первую очередь, управленческий хаос. Почти во всех странах, руководители разных уровней – от губернаторов штатов до главврачей больниц - не успевают реагировать на быстрое изменение обстановки, действуют зачастую интуитивно и несогласованно, а население, застигнутое врасплох, толком не может осознать - что делать, а что нет.

Потребности людей уже изменились, причем изменились для всех без исключения. Это уже выражается в трансформации стиля жизни и структуры потребления, смене личных приоритетов.

Итак, что ожидает человечество? Свой прогноз эксклюзивно для читателей «КП» представили: профессор МГИМО Юлия Зворыкина и советник Ельцин-Центра Владимир Сидоров.

ПАДЕНИЕ СВЕРХПОТРЕБЛЕНИЯ

Спрос на товары и услуги класса luxury упадет до 10-15% от докоронавирусной эпохи. Долгое время в экономике просто не будет денег, соответственно, приоритеты сместятся в масс-маркет. Но этот сегмент останется, хотя цена таких компаний резко снизится.

ТУРИЗМ

До пандемии связанное с мобильностью трансграничное передвижение обеспечивало 10% мирового ВВП. Каждая страна, каждый регион теперь будут пытаться сделать себя привлекательными для отдыха и будут стараться привести в порядок те места, которые можно открывать для себя и в которых можно отдыхать. И все это для того, чтобы человеку можно было делать все это с меньшими рисками, рядом с домом. Кроме того, прогнозируется бурный рост технологий в сфере виртуальной реальности, они будут иметь дополняющую сенсибилизацию (вкусы, звуки, запахи).

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Эта индустрия станет драйвером в концепциях национальной безопасности и базовым элементом управления государством. Быстрыми темпами начнут развиваться технологии телемедицины, управления медицинскими знаниями на расстоянии. Изменится формат, дизайн и территориальное размещение больниц и реабилитационных центров. Наряду со здоровьем населения будет уделяться особое внимание комфортным и безопасным условиям работы медперсонала. Немалую долю (12 тыс. человек) от общего числа заболевших коронавирусом в мире составили именно врачи, что просто недопустимо. Равно как и недопустима реальность, при которой врач, работающий в городской больнице, в среднем проходит за рабочий день от 9 до 14 км. Поэтому изменится формат и размеры больниц.

ФАРМАКОЛОГИЯ

Грядет закат формульной фармакологии: химия перестала быть эффективной и, главное, она дорогая и не обеспечивает быстрой адаптации к новым вызовам и угрозам. Развитие получат генные и генно-инженерные методы, основанные на управлении поставкой информации, способной преодолевать клеточные барьеры нехимическим путем. Формирование рыночной цены препаратов будет жестко контролироваться государствами как конечными заказчиками подобных изменений.

ОБРАЗОВАНИЕ

Оно будет развиваться в направлении получения специфических навыков по сокращенной программе, причем предмет заказа со стороны потенциальных нанимателей будет жестко специфицирован и сведен до уровня технического задания по объему и качеству навыков. Одновременно произойдет взрывной рост персонифицированных программ под каждого конкретного обучающегося. Это коснется всех - и школьников, и студентов, и получающих вторую специальность.

Сам принцип корпорации как людского монстра изменится – приобретут значение коворкинги и дистанционное управление. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сам принцип корпорации как людского монстра изменится – приобретут значение коворкинги и дистанционное управление.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

ЗАКАТ ЭПОХИ БЕЛЫХ ВОРОТНИЧКОВ

Не нужны будут сотни миллионов офисных работников. Будут востребованы проектные команды, решающие вопросы здесь и сейчас. Сам принцип корпорации как людского монстра изменится – приобретут значение коворкинги и дистанционное управление. Отсюда прогнозируется рост количества применения Интернет-приложений, способных администрировать сложные корпоративные задачи. Государственная машина также приобретет компактный вид, снизится число чиновников. Публичная политика станет изменяться в сторону снижения числа личных контактов с избирателями.

ИНФРАСТРУКТУРА

Основная инфраструктура и промышленные объекты будут строиться по территориальному, а не маржинальному фактору. Особенно это будет касаться производства базового набора товаров, которые не нужно будет везти через полстраны, производства будут во всех больших городах или рядом с ними. В мировом масштабе Китай утеряет позиции мировой универсальной фабрики, многое придется производить самим – рядом, здесь и сейчас.

БЕЗОПАСНОСТЬ СРЕДЫ ОБИТАНИЯ

Будут изобретены и начнут массово производиться новые материалы. Молекулярное отслаивание поверхностей, самоочищающиеся материалы предъявят новые требования к архитектонике домов и офисов. Непременным элементом жилищ станут мини-склады с большим количеством холодильников, хранилищ запасов продуктов и питьевой воды.

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

Сектор инвестиций и управления коммерческой недвижимостью (сегодня это 15-20% мировых капитальных затрат и 3-5% мировых расходов на управление) будет существенно пересмотрен в сторону максимального освоения уже имеющихся площадей и их редизайна. Гигантские бизнес-центры, торговые комплексы (поскольку значительная часть торговли уйдет в онлайн) превратятся в коворкинговые пространства.

СБОР И ХРАНЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Уже сейчас это вопрос жизни и смерти. Высшей ценностью будет не банковский счет, а данные о ежедневном самочувствии человека, которые, в свою очередь, будут нуждаться в шифровании и надежных каналах передачи данных. Начнется актуализация уже имеющихся разработок, превращающих наше тело в гигантский сенсор сбора и передачи данных о личном самочувствии, причем не только на базе специальной одежды (такие разработки уже имеются). Это позволит контролировать здоровье граждан здесь и сейчас и принимать немедленные медицинские решения, как точечные, так и широкомасштабные.

КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ

Технологии персонификации, бесконтактного банкинга, хранения банковской тайны, криптобезопасность станут объектами громадных инвестиций и займут лидирующую роль в мировом ВВП. Параллельно с этим возрастет спрос на эффективные системы защиты хранения и передачи информации. Сегодня рынок киберпреступлений оценивается более чем в 1 трлн. долларов. Новые криптосистемы должны надежно защищать всех, а не избранных пользователей, которые могут позволить себе такую защиту сегодня.

УДОВОЛЬСТВИЯ

Человечество ждут иные форматы эйфоризации и доступа к технологии производства гедонистических ощущений. Вся цепочка получения наслаждения: еда, алкоголь, секс, даже наркотики, охота к перемене мест – все, что вырывает человека из семьи и персонифицирует получение наслаждения, перейдет к новым технологиям получения удовольствий. Прежде всего, за счет внедрения стимулирующих воздействий непосредственно в нейропроцессы и активизацию участков коры головного мозга, отвечающих за производство эндорфинов. Проще говоря, все сведется к получению конечным потребителем компьютерной нейростимулирующей программы ограниченного срока действия. И пророчества великих братьев Вачовских, поместивших нас в свою закадровую матрицу, будут трансформировать еще и физиологию человека, превращая нас в суперпопуляцию, неподвластную никакому коронавирусу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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