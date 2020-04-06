Школьники «прокачали» свои навыки в #ИнтервьюНаДиване

Психологи считают, что самоизоляция – отличная возможность для старта в новой профессии. Или в получении новых навыков. В официальном сообществе конкурса «Большая перемена» ВКонтакте в рамках тематической недели, посвященной новым медиа, «Расскажи о главном!» известные журналисты и специалисты в сфере массовых коммуникаций рассказали школьникам о новых направлениях журналистики и возможностях по созданию интересного контента в социальных сетях. А сами школьники попробовали себя в качестве интервьюеров, приняв участие в конкурсе #ИнтервьюНаДиване.

КАК ГОТОВИТЬСЯ К ИНТЕРВЬЮ?

Журналист и телеведущий Эрнест Мацкявичюс провел для ребят онлай-урок журналистского мастерства. Телеведущий поделился профессиональными секретами и рассказал о том, что должен уметь журналист, как нужно готовиться к интервью и как расположить к себе собеседника https://vk.com/wall-193258751_2531

Видео-лекцию на тему «ВКонтакте для авторов: цифры, инструмеенты, кейсы» представил директор по стратегическим коммуникациям «ВКонтакте» Константин Сидорков.

Челлендж #ИнтервьюНаДиване запустила блогер Амина Tenderlybae. Участникам было предложено записать на смартфон свое «интервью» и потренировать навыки интервьюера. Особенно приветствовалось, если разговор будет записан с пожилыми родственниками, учителями или знакомыми, которым нужна поддержка в условиях самоизоляции. Беседы проводились по телефону или в формате видеосвязи. Результаты своей творческой работы школьники публиковали в сообществе «Большая Перемена» ВКонтакте https://vk.com/bpcontest и в своих социальных сетях с хештегами #БольшаяПеремена и #ИнтервьюНаДиване.

Популярный блогер Катя Адушкина поддержала челлендж и провела #интервьюнадиване со своей бабушкой. Ролик вызвал оживленное обсуждение среди многочисленных подписчиков блогера и отклики в социальных сетях.

Инициативу Кати поддержали участники “Большой перемены”. Лучшие интервьюеры получили призы от организаторов конкурса – необходимые аксессуары для профессионального блогера (стедикам для смартфона, селфи-лампа, селфи-палка, микрофон).

ФИНАЛИСТАМ – ПУТЕВКА В «АРТЕК»

«Большая перемена» – это всероссийский конкурс для учеников 8-10 классов, который задуман как платформа для общения школьников, где они получают полезные знания. Ключевая цель конкурса – дать возможность каждому подростку проявить себя, найти свои сильные стороны, которые нередко сложно разглядеть с помощью традиционных инструментов, таких как оценка успеваемости или олимпиады. Победители конкурса (300 учеников 10 классов) получат по 1 миллиону рублей на оплату обучения в ведущих вузах страны, до 5 баллов к портфолио достижений для поступления в вуз. 300 учащихся 8-9 классов получат по 200 тысяч рублей, которые смогут направить на обучение в средне-специальных учебных заведениях или потратить эти средства на дополнительное образование и саморазвитие. Все финалисты конкурса (1200 человек) получат путевки в “Артек”.

Топ-20 школ смогут получить финансовую поддержку (2 млн руб) для создания образовательных возможностей и технического оснащения. Педагоги, которые подготовили финалистов конкурса, смогут пройти образовательные программы в ведущих центрах страны.

Победители челленджа #ИнтвервьюНаДиване

1 место: Нина Джанашия. Интервью с историком Таисией Кругловой, которая уже 30 лет оберегает удивительные фрески Мирожского монастыря.

2 место: Катя Владимирова. Интервью с прабабушкой о жизни во время Великой Отечественной войны.

3 место. Владимир Астафьев. Интервью в новом формате VR-Конференции с основателем онлайн школы 3D-графики.

Специальный приз конкурса жюри присудило Рафаэлю Зиновьеву, который взял интервью у известного спортсмена Дениса Гольцова. Он также получит набор блогера (селфи-лампу и селфи-палку). Кроме этого, в течение конкурса «Большая перемена» поможет организовать Рафаэлю интервью с известным человеком, чтобы помочь развить журналистские навыки.

Другие #ИнтервьюНаДиване:

Катя Балан взяла интервью у своей бабушки, расспросив ее о том, чем бабушка любит заниматься, и как она относится к современной молодежи.

Школьница Катя Горбатова по видеосвязи также проинтервьюировала свою бабушку — преподавателя английского языка в одном из московских вузов. Она рассказала внучке об особенностях преподавания иностранного языка взрослым студентам.

Тему изучения иностранных языков продолжила Марина, она взяла интервью у своей мамы – учителя английского в школе.

Алёна Теплых, напротив, провела интервью с представителем самого молодого поколения, расспросив своего семилетнего брата о коронавирусе.