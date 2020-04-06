"Научите брата готовить омлет, готовьтесь к экзаменам!": Школьники благодарят врачей и поддерживают друг друга на карантине

Началось все с ребят из ногинской школы № 5. 14-летние ученики написали обращения к людям во время самоизоляции: врачам, волонтерам, учителям, пожилым, своим сверстникам и показали своему педагогу Галине Маскаевой. Но как сделать так, чтобы слова поддержки и благодарности от детей все эти люди услышали?

На помощь пришел Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования. Его главный научный сотрудник, доктор педагогических наук Марина Мирошкина вместе с активистами детских движений – Международным союзом детских общественных объединений «Союз пионерских организаций – Федерация детских организаций» (CПО-ФДО) и нижегородским «Союзом пионерских организаций» бросили клич по регионам. И всего за несколько часов пришли десятки трогательных писем от школьников из разных уголков России.

«Я хочу сказать спасибо всем врачам, и особенно вирусологам. Каждый день эти люди трудятся ради того, чтобы обезопасить и вылечить нас от нового вируса», — написал Леонид Сафин из Забайкальского края.

«Спасибо врачам, фельдшерам, работникам скорой помощи, лабораторий и полиции, учителям — сейчас ваш труд как никогда важен» — написала Полина Рузмикина из Астраханской области. Виктория Ипатова из Оренбуржья прислала слова благодарности волонтёрам движения «Мы Вместе», а Юлия Попутникова из Нижегородской области написала, что они с ребятами готовы помогать пожилым, чем могут: приносить продукты, гулять с животными.

— Мы, взрослые, часто сетуем: подростки, мол, не видят реальности из-за своих смартфонов, не чуткие, жесткие, циничные, — говорит Марина Мирошкина. — Им, мол, кроме себя ни до кого нет дела, ориентированы на успех и карьеру, друзей нет, только контакты. И вдруг!

К акции присоединяются новые участники, публикуя посты на своих страницах с хештегами #CПО_ФДО #ОставайсяДома. Несмотря на долгую самоизоляцию, дети не унывают. «Жизнь не закончилась, жизнь продолжается, — пишет Елизавета Долгова из Волгоградской области. — Мы не должны опускать руки. Мы должны все вместе помочь в борьбе с этим вирусом, а именно изоляцией друг от друга».

И предлагают провести эти дни с пользой – столько важных дел есть, до которых никогда не доходили руки. «Начните читать, заниматься спортом, посмотрите добрые фильмы. Проведите время с семьёй!», — совсем по-взрослому советует Анна Гамыгина из Нижнего Новгорода.

«Акции #сидимдома или #домалучше — в этом сейчас наша сила! В этом, друзья! Найти плюсы того, что вы находитесь прямо сейчас, в данную секунду — ДОМА. Со своими родным и близкими. Ведь это сотни поводов для общения и семейного объединения: научите вашего 10-летнего брата или сестру готовить омлет, поиграйте с ними в настольные игры, готовьтесь во всю к экзаменам! — предлагает Юлия Тищенко из Воронежской области. — Но пока мы с вами занимаемся досугом и отдыхом, есть люди, которые своими жизнью и здоровьем стоят на передовой нашего «завтра».

— Так от идеи ребят из ногинской школы до полноценной акции прошло не больше 36 часов, — рассказала порталу "Открытые НКО" Марина Мирошкина. – Во многом именно благодаря Международному союзу детских общественных объединений – это одно из самых авторитетных детских объединений в России. С одной стороны, он сохранил традиции отечественного детского движения, с другой – постоянно обновляет свою работу, ориентируясь на интересы подростков сегодня.

Присоединиться к акции могут школьники со всей страны. Пишите на своих страничках в социальных сетях слова поддержки медикам, волонтерам и всем-всем, кто сейчас помогает справиться с коронавирусом и пережить для многих непростые дни самоизоляции, а также рассказывайте о том, как интересно и с пользой проводите это время вы. Не забывайте под постами ставить хештеги #CПО_ФДО #ОставайсяДома #институтдетства

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