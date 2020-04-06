Профессор Николай Дроздов рассказал, чем занимается на самоизоляции

Доктор биологический наук и профессор МГУ Николай Дроздов рассказал, как проводит время на самоизоляции. Как ответственный гражданин, он строжайшим образом следует всем указаниям минздрава.

- Вот мне даже перечислили 2000 рублей на счет, очень трогательно… За то, что человек старше 65 лет сидит дома, ему перечисляет государство 2000, - сказал он в передаче "Кто ходит в гости по утрам" Арины Шараповой на Радио "Комсомольская правда".

В магазин и аптеку ходит жена Николая Николаевича. Появившееся свободное время Дроздов тратит на книги, в первую очередь, по биологии, зоологии, географии, иногда проскальзывает история и художественная литература. Кроме того, активно помогает создавать сайт на кафедре.

Тест на коронавирус профессор, кстати, еще не сдавал. По его словам, пока нет симптомов и беспокоиться не стоит.

Николай Дроздов также отметил, что по сравнению с другими странами в России ситуация с коронавирусом достаточно благополучная.

- В данном случае спасибо, что в этом смысле мы на самом последнем месте в рейтинге. То есть, меньше всего заболевших… Мы держимся. И тут дисциплина очень важна, конечно… надо петь песни, развлекаться как-то…, - добавил профессор.

Выйдя из карантина, он пообещал в первый же день пройти пять километров вокруг озера. А пока такой возможности нет, Дроздов выполняет эту норму на тренажере.

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