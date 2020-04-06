Главное - пассажиры: Как РЖД борется с коронавирусом

На фоне распространения эпидемии холдинг «РЖД» объявил об отмене с 7 апреля некоторых поездов дальнего следования. Но переживать пассажирам не нужно: устойчивое межрегиональное сообщение сохраняется, поездов на маршрутах по всей стране достаточно, они ходят по расписанию. Как компания борется с коронавирусом и какие меры предпринимаются для безопасности пассажиров - в материале «КП».

Временные решения

С 7 апреля «Российские железные дороги» отменят 53 поезда дальнего следования. Также временно сокращается периодичность курсирования 37 поездов Федеральной пассажирской компании.

В условиях распространения коронавируса корректировка расписания выглядит более чем оправданной мерой. В большинстве регионов действует режим всеобщей изоляции, у пассажиров нет возможности планировать и организовывать путешествия.

Как следствие, количество поездок по железным дорогам резко сократилось. В среднем в РЖД отмечают 50-процентное падение числа пассажиров по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, количество проданных билетов на апрель и май снизилось на 40% и 60% соответственно, а возврат проездных вырос в пять раз.

С заботой о пассажирах

В то же время принципиально важно сохранить устойчивое железнодорожное сообщение по всей стране. Поэтому решение об отмене или сокращении маршрутов в компании принимали только при наличии дублирующих поездов или в случае, если число распроданных билетов менее 25% от общего количества мест в вагонах.

То есть никаких проблем в путешествиях по стране нет, поезда доступны, они ходят по расписанию. Частичная корректировка маршрутов - временная мера, которая позволит компании снизить финансовые потери, в то же время сохранив в полном объеме транспортную инфраструктуру и удобный сервис. Пассажиры тех маршрутов, которых коснулось сокращение числа рейсов, смогут совершить поездки в запланированные или близкие к ним даты, но на других поездах или получить обратно деньги.

Из-за отмены мероприятий в регионах в связи с коронавирусом вернуть потраченные средства могут и покупатели так называемых невозвратных билетов. Сдать проездные и получить обратно деньги могут и организованные группы. Особые условия для пассажиров старше 65 лет: им доступна отмена поездки на поезде дистанционно, не выходя из дома.

Позаботились в РЖД и о жителях малых населенных пунктов. Для них организуют дополнительные остановки транзитных поездов, которые ходят по маршрутам отмененных. С учетом огромной территории страны и низкой плотности населения на некоторых ее территориях, особенно в Сибири и на Дальнем Востоке, устойчиво функционирующий железнодорожный транспорт для жителей таких населенных пунктов жизненно необходим.

Кроме того, еще в конце марта РЖД заморозили цены на поезда дальнего следования на внутрироссийских маршрутах. Речь идет о люксе, купе и вагонов с сидячими местами в скоростных поездах.

Специалисты прогнозируют, что эпидемия коронавируса в России пойдет на спад со второй половины апреля. При улучшении ситуации маршрутная сеть будет восстановлена, а при резком росте числа пассажиров - оперативно увеличена, подчеркнули в РЖД.

Антивирусный штаб

Для борьбы с коронавирусом в РЖД создали свой мозговой центр - специальный штаб, который координирует проведение противоэпидемических мероприятий в коллективах и на объектах железнодорожного транспорта. Сотрудникам холдинга ограничили зарубежные поездки, чтобы минимизировать личные контакты, часть работников переведена на удаленный режим, принято решение запретить корпоративные мероприятия с участием большого числа людей. Отдельный штаб создан и для грузовых перевозок.

Ежедневно дезинфекцию проводят почти 1,9 тысячи вагонов поездов дальнего следования. Для соблюдения социальной дистанции в 1,5 метра на железнодорожных вокзалах нанесена необходимая разметка. Сотрудники компании оказывают помощь пассажирам с симптомами коронавируса. В постоянной готовности находятся и медпункты на вокзалах. На всех направлениях действуют оперативные штабы, налажен эффективный контакт с Роспотребнадзором.

Оперативное реагирование

Ситуация с распространением коронавируса находится на постоянном контроле в РЖД. В январские дни, когда эпидемия только набирала обороты, компания ежедневно анализировала информацию о происходящем в Китае и принимала оперативные решения.

В конце января власти КНР закрыли на карантин 13 городов в провинции Хубэй - эпицентре коронавируса. РЖД незамедлительно приняли меры на железных дорогах вблизи с Китаем. Контактировавших с пассажирами работников обеспечили антисептиками, медицинскими масками и перчатками. В поездах и на вокзалах началась дезинфекция и проветривание, медицинские пункты были укомплектованы дополнительными средствами. В первых числах февраля железнодорожное сообщение с Поднебесной было приостановлено.

А в начале весны из-за ухудшения эпидемиологической ситуации началась корректировка движения на европейском направлении. В настоящее время приостановлено сообщение по всем международным маршрутам, в том числе с Ниццей, Прагой, Берлином, Парижем, Хельсинки.

Для борьбы с коронавирусом временно прекращено железнодорожное сообщение со странами бывшего СССР, в том числе с Белоруссией, Казахстаном, Украиной, Латвией, Молдавией, Узбекистаном и другими.