Трехкратный олимпийский чемпион Вячеслав Екимов: Все велосипедисты возвращены по домам, проходят карантин или самоизоляцию

Еще в начале марта остановили тур в ОАЭ, где у двух велосипедистов команды «Газпром Русвело» - россиянина Игоря Боева и итальянца Имеро Чимы, а также у двух технических работников обнаружили коронавирус. Все они оказались на карантине в Абу-Даби. А спустя несколько дней заразу нашли еще у одного нашего гонщика Виктора Страхова, после чего и его забрали в больницу. Но молодые тренированные люди перенесли болезнь в легкой форме, два дня назад выписались из изолятора в ОАЭ и переселились в гостиницу, где ждали возможности улететь домой.

- Но все ли другие велосипедисты вернулись в Россию? Может, кто-то не успел до закрытия границ? – спросили мы у Вячеслава Екимова.

- Я знаю двоих, которые остались. Один на Кипре, один в Турции, но это собственное волеизъявление было, что они хотят остаться. А чтобы организованные выезды были, такого нет. Все по линии сборной возвращены по домам, проходят карантин или самоизоляцию.

- А международная федерация велоспорта давала какие-то рекомендации? Останутся ли какие-то гонки в этом году?

- Международная федерация выпустила релиз, что до 1 июня вся соревновательная программа приостановлена по всем видам. 15 мая должны рассмотреть вопрос проведения «Тур де Франс». Остальные подали заявки в международный союз со статусом соревнований. Либо это перенос на неопределенное время, либо обнуление мероприятия в этом году. Мы сейчас тоже такое письмо готовимся направить.

- Чемпионат России по велоспорту, который обычно проходит летом, может сдвинуться на осень?

- Сейчас непонятно, как все будет складываться. Я так понимаю, что сейчас пошел сбор заявок, потом будут определять плотность календаря. После того, как откроется доступ к соревнованиям. А наша гонка очень незаметная на общем плане больших соревнований. Но, тем не менее, если нам позволят ее перенести, под это выделят определенный ресурс в виде главного судьи международного уровня. Значит, мы будем тогда сражаться за то, чтобы перенести чемпионат России на попозже, на конец лета.

- Вы сказали, что все наши гонщики вернулись, кроме двоих. А база профессиональной команды «Газпром Русвело», которая находится на севере Италии находится, сейчас опечатана?

- База Газпрома не имеет никакого отношения к сборной команде страны. Это база команды, это совершенно другой бюджет. Единственное, у нас взаимодействие по линии сборной, если мы планируем участие гонщиков, входящих в состав «Русвело». Но у нас не так много соревнований, где сборная команда может принимать участие. В основном это соревнования андеров, у них есть и Кубки мира, молодежные «Джиро д’ Италия». Не больше десяти мероприятий в году.

- После того случая в ОАЭ коронавирусом заболел еще один велогонщик.

- Был прецедент. Один парень, маунтинбайкер, вернулся из Румынии, привез коронавирус. Потом оказался на сборе на юге России.

- В Геленджике?

- Да. На самом деле, выяснилось, что он не был заражен. Рядом оказавшиеся спортсмены, а там было человек 15, их всех посадили на карантин. Двое из 15 вроде как дали положительный результат. Их госпитализировали.

- Не он заразил, его заразили.

- Там сложно сказать. Говорю по факту, что известно. Вернулся из Румынии, поехал сразу на сбор, по факту выскочил положительный тест. И кто кого заразил? Сложно сказать.

- Это был сбор велосипедистов?

- Да. Тренировочные мероприятия по линии сборной страны. У нас все спортсмены, у кого есть средства, кого не вызывают, они сами готовы подключиться и приехать на сбор. Получилось, что иногда они собираются в одной точке проживания.

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