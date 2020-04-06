Биолог Николай Дроздов рассказал, как Малышева спасла его от укуса змеи

Ученый-биолог Николай Дроздов в силу профессии нередко приходилось сталкиваться с опасностями животного мира. Например, однажды он едва ли не погиб от укуса гадюки. Спасла Николая Николаевича тогда телеведущая Елена Малышева.

На День защиты детей Дроздов пришел в Филатовскую больницу. Целый день он вместе с Еленой Малышевой развлекал больных детей, дарил им книжки и диски. Вечером, когда почти все уже ушли, Малышева попросила Дроздова показать ей руку, которая к этому времени была уже опухшая и темно-красная.

- Если бы она меня не отправила бы в реанимацию, в Склифосовского, прямо оттуда же, на скорой забрали, мы бы с вами не разговаривали, скорее всего, - рассказал Николай Дроздов на передаче Арины Шараповой на Радио "Комсомольская правда".

Но это далеко не единственный случай. Один раз. на съемках передачи "Последний герой" Дроздов отравился лягушкой. Правда, потом сказал, что это было совсем не опасно.

- Ну, мы все там отравились. Мы ели ту лягушку, но надо было, когда снимаешь шкурку с нее, быть очень осторожным. И вот при съеме шкурок попал яд с кожи на мясо… ну, это такая доза была, я бы сказал, оздоровительная, потому что всех так прочистило, - смеясь, ответил Дроздов.