2020-04-06T21:08:40+03:00
Коронавирус Covid-19

Два рулона в ушах и вирус на шее

Искусство «эпохи коронавируса» претерпевает эволюцию - от простейших фотожаб до музейных вещей
Игорь ПЕТРОВ
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Фото: REUTERS
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Лично мне сейчас не хватает трех замечательных людей - Сальвадора Дали, Джорджо де Кирико и Энди Уорхола. Уж они бы на теме коронавируса развернулись. А эта зараза уже дотянула свои щупальца до современного искусства.

Не банальные фотожабы, не народное творчество от сохи - художники и дизайнеры шагают, так сказать, в ногу со временем. Кто-то выставляет свои творения на Авито - налетай, подорожало! Кто-то просто делится в соцсетях. Посмотрим? Добро пожаловать в нашу галерею.

Серьги - рулончики туалетной бумаги. Фото: Facebook

Серьги - рулончики туалетной бумаги.Фото: Facebook

Для самых модных серьги - рулончики туалетной бумаги за 600 рублей. И тут же подпись: «Продано»! Вот где бумага реально закончилась (в магазинах ее по-прежнему завались).

Статуэтка судя бразильского художника Tamie Gadelha, он же Coelho Branco. Фото: YouTube

Статуэтка судя бразильского художника Tamie Gadelha, он же Coelho Branco.Фото: YouTube

Мимо этой русалочки пройти мы не могли. Идея не оригинальна: красавицы уже публикуют свои фото в таком бельишке из масок. Автор этой статуэтки, судя по соцсетям, бразильский художник Tamie Gadelha, он же Coelho Branco. Герои, вернее, героини рисунков Gadelha - суперженщины в стиле фэнтези, с супердостоинствами (см. фото). Популярным его не назовешь, в Инстаграме всего 1127 подписчиков. Но, глядишь, на волне коронавируса взлетит.

«Шопинг» Седрика Параверни. Фото: Instagram.com

«Шопинг» Седрика Параверни.Фото: Instagram.com

А это европейское творчество. Прекрасный «Шопинг» от француза Седрика Параверни.

Напомним, во Франции от коронавируса умерли почти 5000 человек.

Творение Kotxetxe Everything Will Be Fine («Все будет хорошо»). Фото: Instagram.com

Творение Kotxetxe Everything Will Be Fine («Все будет хорошо»).Фото: Instagram.com

Мое любимое. Автор, подписавшийся Kotxetxe и озаглавивший свое творение Everything Will Be Fine («Все будет хорошо»), пошалил над известным произведением. Это картина Доменико Гирландайо «Портрет старика с внуком» (1490). Выставлена в Лувре. Если не были и не видели, не повод горевать: все равно Лувр закрыт.

Rартина Доменико Гирландайо «Портрет старика с внуком» (1490). Фото: ru.wikipedia.org

Rартина Доменико Гирландайо «Портрет старика с внуком» (1490).Фото: ru.wikipedia.org

Картина примечательна дедушкой, точнее, его уродливым носом с наростом. Поражен он ринофимой (хроническое кожное заболевание). Но посмотрите, с какой любовью тянется внучок к деду. То же на современной интерпретации: старик в противогазе, мальчик в маске, но их взаимная любовь прорывается через все античумные преграды (хотя, конечно, лучше следовать рекомендациям ВОЗ и поменьше обниматься). Но посыл ясен: любовь победит боль!

Плакат «Держись, Ухань! Мы победим вирус!».

Плакат «Держись, Ухань! Мы победим вирус!».

Китайцы рисуют плакаты. «Держись, Ухань! Мы победим вирус!» Смесь аниме и стилистики социалистического плаката: наглядно, агрессивно, ярко. Собственно, какой вирус, такое и искусство.

Кулон в форме молекулы коронавируса. Фото: doctorvorobev.ru

Кулон в форме молекулы коронавируса. Фото: doctorvorobev.ru

Ювелиры в тренде. Фото: doctorvorobev.ru

Ювелиры в тренде. Фото: doctorvorobev.ru

Ювелиры в тренде! В интернет-магазинах можно приобрести вот такой симпатичный кулон в форме молекулы коронавируса. Серебро 925-й пробы, родиевое покрытие, цена - 1000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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