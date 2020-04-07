Победитель получил 10 коров и бочку вина

Еще неизвестно, как бы разворачивалась далее история спорта, если бы не этот удивительный человек - француз, барон Пьер де Кубертен, если бы не его страстная любовь к истории, к людям вообще - сильным, красивым и честным в любой борьбе. Еще и в парижской Сорбонне, где он учился на философском факультете, он с головой погружался в историю и далекое прошлое - на холмы и равнины древней Эллады, где научились разом обрывать войны и выходить на честные поединки в беге, прыжках, борьбе, метании копья и диска. Его поразило, что в Древней Греции Олимпийские игры продолжались более тысячи лет без единого перерыва - каждые четыре года, что имена победителей сохранились, несмотря на бездну времени!

Кубертен и сам был отменным спортсменом: этот потомственный аристократ занимался фехтованием, боксом, верховой ездой, греблей. Много путешествовал, побывал и в Олимпии, в долине рек Алфея и Кладея, где зародилось великое спортивное движение, сближающее народы. Здесь, на земле Олимпии, и похоронено сердце этого человека. Так он хотел.

Конечно же, первая мысль о том, где именно провести Олимпийские игры нового времени - в древней Олимпии, где же еще! Археологи отрыли останки практически всех спортивных сооружений древних греков - но неподъемно дорого оказалось восстановление памятников, и в первую очередь олимпийского стадиона. Греческое правительство не вытягивало... А потом решилось: восстановить древний стадион в Афинах - и дело с концом! Так и сделали.

Первый в истории Олимпийский комитет состоял из 12 стран, в состав которых вошла и Россия, определили дату события.

И грянули фанфары! Нет, фанфар поначалу не было, а был пушечный выстрел, возвестивший миру о начале новой эпохи. На трибунах - около 80 тысяч зрителей. В королевской ложе поднялся король Греции Георг I. Зрители тоже встали. Его величество возвестил, что первые Олимпийские игры открыты. Огонь не зажигали, олимпийского стяга с пятью кольцами тоже не было, но торжество было волнующим!

Первый номер программы сейчас удивляет - тройной прыжок, на состязаниях древних эллинов это был один из любимейших видов состязаний. Первым олимпиоником нового времени стал 18-летний студент Гарвардского университета Джеймс Конноли с результатом около нашего второго разряда. Но он стал первым победителем в новой истории Олимпийских игр! Этот же юноша в прыжках в длину завоевал бронзовую медаль, а в прыжках в высоту - серебряную. Чемпионов награждали не сразу, а в день закрытия Игр - 15 апреля Джеймсу вручили все три его медали, оливковую ветвь из священной рощи Олимпии, ну и дипломы, конечно. А дома, в университете, где его и отпускать-то не хотели на какие-то «сомнительные» соревнования, на студента обрушилась слава и награда, о которой он и во снах не мечтал: его удостоили звания почетного доктора Гарварда!

А главное было впереди - марафон. Для греков не было ничего важнее: по легенде, в 490 году до нашей эры греческий воин Фидиппид преодолел расстояние от местечка Марафон до Афин, чтобы сообщить о победе над войском персидского царя Дария. Успев выкрикнуть: «Афиняне, радуйтесь, мы победили!», он упал бездыханным...

311 атлетов из 13 стран стали участниками великого олимпийского действа. Наших не было: не смогли собрать денег на дорогу и житье-бытье в Греции. Зато потом... Ну, это мы хорошо знаем и помним, что было потом. Крупнейшая спортивная держава мира - это про нас.

Спирос Луис.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

БЫСТРОНОГИЙ ПОЧТАЛЬОН

Заработал ногами

Спиросу Луису 24 года, он беден, работает почтальоном недалеко от Афин, но почту доставляет бегом. Ему и карты в руки. Луис пробежал 40 км за 2 часа 58 минут 50 секунд и мгновенно стал героем Греции. Король приказал выкатить в подарок Луису бочку вина, выдать тонну шоколада, 10 коров, 30 баранов, бумагу на бесплатное питание в ресторанах в течение года, бесплатный заказ на пошив одежды и полное обслуживание в парикмахерских. Стоило ради такого хорошенько поработать ногами! А главная награда Луиса - 25 тысяч франков, деньги по тем временам громадные, которые ему подарил один греческий олигарх. Отец любимой девушки Луиса, непоколебимо отказывавший почтальону в женитьбе на дочери, теперь сам устремился к нему с распростертыми объятиями.