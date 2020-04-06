2020-04-06T23:02:55+03:00
Звезды

«Это слишком страшная история»: Киркоров о своём первом интиме

В прямом эфире с украинской певицей Олей Поляковой артист вспомнил первую любовь
Игорь ПОЛЯКОВ
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Филипп Киркоров.Филипп Киркоров.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ
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Во время пандемии коронавируса артисты коротают вечера в прямых эфирах в Инстаграме. Так, в онлайн к украинской певице Оле Поляковой заглянул ее приятель Филипп Киркоров.

Блондинка тут же начала расспрашивать короля сцены о личном.

- Филипп, когда у тебя был первый поцелуй? - поинтересовалась у артиста Полякова.

- Я думал, ты спросишь про другое, а у меня с этим история вообще жуткая, страшная, фильм ужасов. Это было ужасно, -- шутил Киркоров.- Но слава Богу ты спросила про первый поцелуй. Я учился в 9 классе... Меня недавно спрашивали, кому посвящена песня «Марина». Так вот этой девочке, моей однокласснице Марине. У нас с ней было свидание. Но нравилась мне другая, рыжая Таня Чернацкая из соседнего подъезда. Но Тане нравился другой мальчик, поэтому я пошёл на свидание с этой Мариной, там -то и произошёл первый поцелуй. После мы больше не гуляли с Мариной. Мне было с ней скучно, я понял, что я не парный шелкопряд, - засмеялся Киркоров.

Потом Филипп вспомнил, как в него в музыкальном училище влюбилась поэтесса.

- Это тоже была страшная история,-заинтриговал артист, но имя дамы так и не назвал.

Напомним: у артиста был десятилетний брак с Аллой Пугачёвой. После развода с Пугачёвой Киркоров обещал, что никогда не женится.

- Жениться не собираюсь. Ни пока, никогда! Потому что... Я уже сказал, что в моей жизни есть, была и будет только одна женщина - ее зовут Алла,- говорил в беседе с «КП» певец.-Я старался сделать ее счастливой, но мне, наверное, ПОКА это не удалось. Если это удастся кому-то другому... Главное, чтобы светились счастьем ее красивые серые глаза.

ИСТОЧНИК KP.RU

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