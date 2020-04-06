Мама Пепа Гвардиолы скончалась от коронавируса

Испанские газеты в эти дни пестрят некрологами. Все больше людей погибает от коронавируса. А в понедельник на первые страницы вышло сообщение о смерти мамы знаменитого футбольного тренера Пепа Гвардиолы. Но его поддерживают не только потому, что он самый известный и титулованный наставник в Испании, но еще и потому, что Пеп всегда старался помогать другим людям.

Вот и в эти черные дни Гвардиола был одним из первых, кто пожертвовал миллион евро в фонд борьбы с коронавирусом. Но, по иронии судьбы, эпидемия ударила по нему самому.

Пепу шлет слова поддержки «Манчестер Сити», который он сейчас тренирует.

- Любой, кто связан с клубом, выражает свои искренние соболезнования в это тяжелое время Пепу и его семье, - написано в официальном Твиттере команды.

Оплакивают и другие английские клубы – «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед».

Но больше всего говорят о Долорес Сала Каррио в «Барселоне», где играл, а потом добивался с ней немыслимых высот в качестве тренера, ее сын. Соболезнует Гвардиоле и главный соперник «Барсы» мадридский «Реал», признающий величие тренера и той женщины, которая его родила и воспитала.

Пандемия в эти дни сплотила всю Испанию, и о противоречиях между вольнолюбивой Каталонией и Мадридом даже никто не вспоминает. На 6 апреля в Испании уже было 135 тысяч заболевших, 13 из которых умерли.