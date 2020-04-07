Коронавирус в Казахстане, последние новости на 7 апреля 2020: большая часть зараженных подхватила вирус внутри страны от приезжих

На утро 7 апреля в Казахстане коронавирус официально подтвержден уже у 662 заболевших. Зараженных Covid-19 за минувшие сутки в стране стало на 78 человек больше.

Общее число смертей от коронавирусной инфекции в Казахстане по-прежнему составляет 6 человек.

Всего сегодня в больницах Казахстана находятся уже 610 человек. Врачи буквально борются за жизнь 16 из них.

Еще четверо пациентов излечились за минувшие сутки от коронавируса и смогли отправится домой.

Пациенты выздоровели в больницах Нур-Султана. Теперь официально излечившихся от коронавируса в Казахстане 46 человек: в Нур-Султане – 24, в Алматы – 21 и еще один в Северо-Казахстанской области.

Большинство пациентов, у которых обнаружили Covid-19 в Казахстане заразились внутри страны при контакте с другими носителями вируса.

Последние новости о коронавирусе в Казахстане, количество зараженных распределяется по территории страны таким образом:

Нур-Султан – 221

Алматы – 119

Кызылординская область – 50

Карагандинская область – 48

Акмолинская область – 42

Жамбылская область – 40

Туркестанская область – 33

Атырауская область – 29

Северо-Казахстанская область – 25

Шымкент – 19

Актюбинская область – 11

Алматинская область – 10

Восточно-Казахстанская область – 6

Мангистауская область – 5

Западно-Казахстанская область – 2

Костанайская область – 1

Павлодарская область – 1