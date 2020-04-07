Коронавирус в Казахстане, последние новости на 7 апреля 2020: большая часть зараженных подхватила вирус внутри страны от приезжих
На утро 7 апреля в Казахстане коронавирус официально подтвержден уже у 662 заболевших. Зараженных Covid-19 за минувшие сутки в стране стало на 78 человек больше.
Общее число смертей от коронавирусной инфекции в Казахстане по-прежнему составляет 6 человек.
Всего сегодня в больницах Казахстана находятся уже 610 человек. Врачи буквально борются за жизнь 16 из них.
Еще четверо пациентов излечились за минувшие сутки от коронавируса и смогли отправится домой.
Пациенты выздоровели в больницах Нур-Султана. Теперь официально излечившихся от коронавируса в Казахстане 46 человек: в Нур-Султане – 24, в Алматы – 21 и еще один в Северо-Казахстанской области.
Большинство пациентов, у которых обнаружили Covid-19 в Казахстане заразились внутри страны при контакте с другими носителями вируса.
Последние новости о коронавирусе в Казахстане, количество зараженных распределяется по территории страны таким образом:
Нур-Султан – 221
Алматы – 119
Кызылординская область – 50
Карагандинская область – 48
Акмолинская область – 42
Жамбылская область – 40
Туркестанская область – 33
Атырауская область – 29
Северо-Казахстанская область – 25
Шымкент – 19
Актюбинская область – 11
Алматинская область – 10
Восточно-Казахстанская область – 6
Мангистауская область – 5
Западно-Казахстанская область – 2
Костанайская область – 1
Павлодарская область – 1
ИСТОЧНИК KP.RU
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