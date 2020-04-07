Коронавирус в Германии, последние новости на 7 апреля 2020: реестр свободных коек реанимации и возобновление футбольных тренировок

Количество заболевших коронавирусом в Германии по данным на утро вторника, 7 апреля 2020 года, составляет 101 806 человек, по данным Университета Джона Хопкинса. Умерли от коронавирусной инфекции 1680 человек, выздоровели – 28 700 человек. Смертность от коронавируса в Германии остается одной из самых низких, однако до полной победы над заразой еще далеко.

В связи с эпидемией коронавируса больницам придется теперь ежедневно сообщать о наличии свободных коек для интенсивной терапии в центральный регистр. Это предусмотрено проектом постановления федерального министра здравоохранения Йенса Шпана.

- Нам нужен точный обзор занятых и свободных коек в Германии, - отметил Йенс Шпан. – Большинство клиник уже добровольно сообщили о своих текущих возможностях, но, к сожалению, не все из них. Если все будут работать вместе, это позволит сделать обслуживание лучше.

Премьер-министр Баварии Маркус Зедер заявил, что ограничения, связанные с коронавирусом, будут продлены – в частности, в сфере общественного питания. Кроме того, он отметил, что в будущем ношение масок придется расширять все больше и больше.

- Мы должны подготовить людей к жизни с пандемией. Конечно, придется чаще носить маски. Это также означает ограничения на выезд и закрытие контактов в определенных областях, - подчеркнул Маркус Зедер.

Немецкий профессиональный футбол с нетерпением ждет своего возвращения. Многие клубы уже снова начали тренироваться, но с определенными ограничениями. До 5 апреля спортсменам было разрешено тренироваться только индивидуально, теперь появились некоторые послабления. Так, к примеру, в ФК «Бавария» футболисты занимались в группах по 4-5 человек в разное время. В клубах проводится обязательная дезинфекция против коронавируса.