Коронавирус в Турции, последние новости на 7 апреля 2020: число заболевших превысило 30 тысяч

Весь мир продолжает борьбу с пандемией коронавируса, в том числе и Турция. По последним новостям на 7 апреля 2020 года, в стране 30 217 случаев заболевания, от инфекции скончались уже 649 человека.

Несколько раз в неделю в стране вводятся новые запреты, чтобы не допустить распространения инфекции. Кроме того, что в Турции закрыли все заведения общепита, фитнес-клубы и другие места массового скопления людей, там ограничили выход из дома для тех, кому еще нет 20 лет и кто уже старше 65 лет. Дело в том, что дети и подростки могут не болеть, а быть переносчиками инфекции. А люди старшего возраста находятся в группе риска.

Кроме того, в стране закрыли въезд и выезд в 30 крупных городах и временно остановили авиасообщение с другими странами, несмотря на то, что Турция одна из самых популярных курортных стран. Кстати, туристический сезон там планируют открывать только ближе к лету.

Последние новости о коронавирусе в Турции на 7 апреля 2020 года таковы: на территории бывшего международного аэропорта в Стамбуле началось строительство больниц, рассчитанных на 1000 коек. Уже через 45 дней они смогут принять первых пациентов.

Отметим, что на текущий момент в Турции, в отличие от некоторых других стран, нет проблем со средствами защиты от инфекции и медицинским оборудованием. На днях стало известно, что в стране прошли успешные испытания вакцины от инфекции на животных. Испытания на людях пока не проводились.