Стало известно чему улыбаются мыши

Исследователи из Института нейробиологии Макса Планка (Max Planck Institute of Neurobiology) уверяют: мыши – существа эмоциональные. Более того, они обладают мимикой, благодаря которой и выражают свои эмоции.

Разобраться в выражениях мышиного «лица» помог искусственный интеллект. Участвуя в экспериментах, он научился отличать шесть мышиных эмоций по соответствующей им мимике. А она – мимика - и в самом деле была разной. Но отнюдь не случайной. Выяснилось: каждому эмоциональному состоянию мыши соответствовало свое – вполне определенное – выражение «лица», в формировании которого участвовали нос, рот, глаза и уши.

Например, получая кусочек сыра или сладкую воду, мышь улыбается. При этом ее уши выдвигаются чуть вперед, нос опускается, почти прижимаясь ко рту, глаза чуть прищуриваются. Если мышке больно, она оттягивает уши назад и надувает щеки.

Разбираться в мимике мышей надо для того, чтобы понимать природу человеческих эмоций.

Развлекаются биологи? Отнюдь. По словам руководителя исследований Надин Гоголлы (Nadine Gogolla), которые приводит Daily Mail, мимика мышей поможет основательно разобраться в «фундаментальных нейронных механизмах», стоящих за эмоциями. В том числе и человеческими. Позволит понять их роль в психических расстройствах. Ведь все эмоции идут из мозга. За каждую отвечают отдельные нейроны, расположенные в островковой коре. Может быть, «неполадки», случившиеся именно в них, и отвечают за те или иные расстройства психики.

В первую очередь ученые хотели наверняка определить какие именно «нейронные механизмы» включаются, когда человека охватывает депрессия или он впадает в тревогу. Даже тут без экспериментов на мышах никак не обойтись.