В Росатоме разработали мобильную систему озоновой стерилизации

Ученые научного центра «ТРИНИТИ» (входит в дивизион Росатома) создали мобильный комплекс, который производит концентрированный озон. Аппарат размерами сопоставим с бытовыми очистителями воздуха и в час выдает до 6 кг озона с концентрацией до 0,7 грамма на литр. Размер и производительность – очевидные преимущества: для оперативной стерилизации достаточно поместить мобильный комплекс в бокс с инструментами.

Другое преимущество в том, что это – чистая технология. Мобильный озонатор способен обеззараживать любые помещения площадью до 100 кв. метров, не оставляя следов и неприятного запаха. Но по антимикробному воздействию мобильный комплекс превосходит действие ультрафиолетового кварцевого облучения, или эффект от обработки помещений хлором.

-Сейчас большинство помещений обрабатывают хлором, который является ядовитым веществом, в то время как озонирование — это чистые технологии, которые при правильном применении не имеют негативных последствий. Наш комплекс может стерилизовать спецодежду без термического воздействия, что повысит срок ее службы, - рассказал куратор проекта Станислав Косарев.

Еще одно достоинство озонатора – невысокие затраты на эксплуатацию. По расчетам, он будет потреблять в два раза меньше электроэнергии, чем существующие аналоги.

В ближайшее время ученые под руководством кандидата физико- математических наук Александра Басиева проведут испытания опытного образца в реальных условиях.