2020-04-07T16:04:15+03:00
Общество

В Росатоме разработали мобильную систему озоновой стерилизации

Концентрированный озон в течение 15 минут гарантированно дезинфицирует медицинские инструменты, спецодежду, оборудование и помещения
Михаил КОСОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Ученые научного центра «ТРИНИТИ» (входит в дивизион Росатома) создали мобильный комплекс, который производит концентрированный озон. Аппарат размерами сопоставим с бытовыми очистителями воздуха и в час выдает до 6 кг озона с концентрацией до 0,7 грамма на литр. Размер и производительность – очевидные преимущества: для оперативной стерилизации достаточно поместить мобильный комплекс в бокс с инструментами.

Другое преимущество в том, что это – чистая технология. Мобильный озонатор способен обеззараживать любые помещения площадью до 100 кв. метров, не оставляя следов и неприятного запаха. Но по антимикробному воздействию мобильный комплекс превосходит действие ультрафиолетового кварцевого облучения, или эффект от обработки помещений хлором.

-Сейчас большинство помещений обрабатывают хлором, который является ядовитым веществом, в то время как озонирование — это чистые технологии, которые при правильном применении не имеют негативных последствий. Наш комплекс может стерилизовать спецодежду без термического воздействия, что повысит срок ее службы, - рассказал куратор проекта Станислав Косарев.

Еще одно достоинство озонатора – невысокие затраты на эксплуатацию. По расчетам, он будет потреблять в два раза меньше электроэнергии, чем существующие аналоги.

В ближайшее время ученые под руководством кандидата физико- математических наук Александра Басиева проведут испытания опытного образца в реальных условиях.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Елена Малышева: Делаю ставку на то, что к Дню Победы эпидемия затихнет
Известная телеведущая Арина Шарапова взяла интервью у своей подруги и коллеги, знаменитого теледоктора Елены Малышевой о том, когда появится вакцина от коронавируса, когда он закончится и не вернется ли снова осенью
Новости 24
Прокуроры проверят обеспечение соблюдения режима изоляции вех прибывших из-за рубежа
Четверть обращений россиян к медицинским страховщикам связана с коронавирусом
ФАС опровергла сообщение, что согласовала повышение цен на ряд продуктов
Эксперт рассказал, почему опасно бросать использованную маску на улице
Названы самые благоустроенные регионы России
Путин: в ситуации с коронавирусом России важно учиться на чужих ошибках, а не на своих
Путин предупредил, что пик по коронавирусу в России еще не пройден
Во время карантина уровень домашнего насилия в ряде стран Евросоюза вырос на треть
Спрос на маникюр и стрижку на дому вырос на 40 процентов
Власти Великобритании сообщили о состоянии заразившегося коронавирусом Бориса Джонсона
В Госдуме рассказали, как можно было бы обойтись без ЕГЭ в этом году
Несущийся к Земле астероид размером с квартал можно будет увидеть в бинокль 29 апреля
Мишустин сообщил о подготовке новых мерах по поддержки населения и бизнеса
МЧС разработало рекомендации по уходу за зараженными коронавирусом
Потанин возглавил российскую часть списка Forbes-2020, сместив Михельсона
Водружение знамени Победы над Рейхстагом покажут в виртуальной реальности
Названы регионы с самым большим количеством беспризорников