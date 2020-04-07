Чечня дерзит, Сочи закрывается. Это всего лишь борьба с вирусом? Или сепаратизм?

Борьба с эпидемией официально возложена на руководителей российских регионов. Многими это было отчего-то воспринято как признак грядущей катастрофы, свидетельство растерянности в Кремле или нежелания Путина брать ответственность на себя.

Иначе как истерикой подобные умозаключения назвать нельзя.

Путин, начинавший карьеру в госуправлении именно как региональный чиновник, знает точно, что только местные начальники владеют реальной ситуацией в своем регионе и примут верное решение с большей вероятностью, нежели любой министр из Москвы.

Несмотря на русскую привычку в любой ситуации сразу нести челобитную царю, президент отлично понимает, что суперцентрализация в кризисных ситуациях в России, да и вообще нигде, не работает.

Выстроенная за 20 лет властная супервертикаль помимо объективных плюсов, несет в себе такую серьезную проблему, как слабая, а часто и совершенно неверная информированность больших начальников.

Чем выше стоит в системе руководитель, тем больше фильтров преодолевает любая новость и любая цифра прежде чем попадет к нему на стол.

В силу очень разных, но совершенно не «технологических» причин. На каждом уровне есть чиновник, которому нужно данные откорректировать, подогнать под планы, сроки и нормативы. И свое представление о правильности мироустройства. В результате, итоговая цифра часто вызывает оторопь.

Вертикаль катастрофически удлиняет сроки принятия решений, что было хорошо видно по результатам финансирования нацпроектов в конце 2019-го, когда выяснилось, что несколько выделенных из бюджета триллионов рублей просто неизрасходованы.

Не потому что люди идиоты. А потому, что согласование любого сущностного вопроса занимает от полугода до года.

В результате правительство Медведева отправилось в отставку.

Но сегодня, когда счет в борьбе с вирусом идет даже не на недели, а буквально на дни (достаточно посмотреть на ежедневную статистику по числу заболевших) у российской власти нет времени улучшать и оптимизировать бесконечные бюрократические согласования.

Страшилки же про ползучий регионализм действуют только на очень наивных людей.

У губернаторов достаточно административной власти, но при этом - очень мало денег. Поэтому в формате – что разрешить, а что запретить, как организовать более-менее нормальную жизнь граждан, губернаторы вполне дееспособны и многие – эффективны. Но ставить знак равенства между самостоятельностью и региональным сепаратизмом может только человек, не понимающий, как утроена русская провинциальная жизнь.

Прошедшие с момента первого обращения Путина к нации две недели показывают, что губернаторы почти везде вполне здраво оценивают ситуацию и имеющиеся у них ресурсы. И принимают меры, адекватные угрозе.

Возьмите Собянина. Москва – гигантский мегаполис. Основная опасность быстрого распространения эпидемии даже с математической точки зрения - здесь.

При полной невозможности отгородить Москву от остальной России, готовность Собянина ввести максимально жесткий режим самоизоляции выглядит разумно. Это ничем не отличается от того, что организовали китайцы в Ухане, сопоставимом с Москвой по населению (12 млн. человек), только все же пока намного мягче.

Вам тяжело сидеть дома? Конечно тяжело. Но, объективно, просто для самых простых и срочных вещей, вроде того, чтобы обеспечить население и больницы масками, развернуть тестирование на вирус, надо было выиграть неделю. Собянин ее выиграл.

Жесткие решения краснодарского губернатора Кондратьева, закрывшего Сочи, также не имеют ничего общего с самодурством.

Любители условного Куршавеля после закрытия границ естественно массово отправились на Красную Поляну. В конце концов, для них этот горнолыжный курорт и строили.

Естественно, этот неконтролируемый поток ставил под угрозу весь регион, система здравоохранения которого с такой нагрузкой никогда не справится. В турсезон, максимум что грозит инфекционным отделениям сочинских больниц – это приезжие с дизентерией. Но тут речь о том, что городу пришлось бы изыскать 100-1000 изолированных боксов для больных короновирусом. А их – нет. И врачей в таком количестве там тоже нет.

Даже дежурная ревность к Кадырову, которому, как принято считать, позволено больше других, тоже выглядит глупо.

Кадыров сделал в Чечне ровно то, что он и должен был сделать. Мгновенно ввел карантин, как только там умер от вируса первый человек. Закрытие границ – вообще чисто региональная специфика там, где люди очень мобильны и поездка из Владикавказа или Назрани в Грозный по делам или к родственникам - обычное дело.

- Нам не хочется жить что ли?.. Мне лучше одного ударить, чем тысячу человек похоронить.

Не нравится эта фраза Рамзана? А мне – нравится. Он произнес то, что думают миллионы.

А вот когда человек с вирусом, зная об этом , гуляет по улицам и заражает десятки людей, и нет никаких новостей, что его отправили за это в тюрьму – вот это логика не правильная.

Эпидемия подразумевает военную логику решений. Мягкосердие лучше оставить на потом. Оно в кризис плохо работают.

Не нужно дергать губернаторов и ныть об их «самоуправстве». Это всегда манипуляции со стороны людей, которые ни за что не отвечают, но первые будут орать, если что-то пойдет не так и опасность станет угрожать лично им.

Губернаторы кстати честно говорят с народом и на редкость четко информируют о решениях. В Новосибирске, Челябинске, Казани, Питере. Много где…

Судя по растущему каждый день числу машин и людей на московских улицах и так же растущим цифрам заболевших, Собянин действительно введет QR-коды и спецпропуска для особо непонятливых. И правильно сделает.

Увлекаться конспирологией тут не стоит. Если Путин пока не ввел режим ЧС, это не значит, что его не введут, если потребуется. Вряд ли по всей стране, но в некоторых регионах – вероятно.

Опыт у российской власти в этом огромный.

Хватит бесконечно пугать нас 90-ми. Цитируя до бесконечности знаменитую фразу Ельцина про «берите суверенитета сколько хотите», забывают, что сказал он ее в 1990-м, когда боролся за власть. А как только получил, немедленно стал строить «вертикаль», в том числе и военной силой.

Никаких сомнений в непреклонной воле Москвы сохранить единое государство ни у кого в регионах никогда не было. Поэтому и Шаймиев, и Россель, и Тулеев с Наздратенко всегда держали себя в рамках. Никто не хотел судьбы Дудаева.

Тем более сегодня, когда российская власть не дает ни малейшего повода думать, что она слаба.