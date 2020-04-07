2020-04-07T18:21:11+03:00
Звезды

Умерла бывшая жена Александра Малинина

Инна Курочкина родила певцу сына Никиту
Ольга ЛИБГАРДТ
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Первая жена Александра Малинина умерла после продолжительной болезни.Первая жена Александра Малинина умерла после продолжительной болезни.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Первая жена Александра Малинина умерла после продолжительной болезни. Инна Курочкина скончалась в возрасте 59 лет. Печальную новость сообщил первенец певца Никита Малинин.

Сын Александра Малинина и его бывшей жены Инны Курочкиной, которая была первой большой любовью народного артиста России, сообщил печальное известие. Он опубликовал фотографии мамы в разные периоды ее жизни.

"Сегодня Маме 60 лет! К сожалению она покинула нашу планету... Она была человеком с большим сердцем! Человек, который научил меня любить, научила быть честным и сильным!", - написал 38-летний выпускник "Фабрики звезд" в блоге.

Инна Курочкина на момент знакомства с Александром Малининым играла на скрипке в ВИА "Поющие гитары". Молодые люди довольно быстро поженились. Сына Никиту женщина родила от певца в 1981 году. Спустя два года Александр Малинин ушел от жены из-за романа с певицей Ольгой Зарубиной.

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Сегодня Маме 60 лет! К сожалению она покинула нашу планету...
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С первой женой Малинин в итоге развелся. А в 1983 году женился на исполнительнице хита "На теплоходе музыка играла". Но и с ней личная жизнь Александра Малинина не сложилась. Сейчас певец женат на Эмме, матери его двойняшек - Фрола и Устиньи.

Кстати, старший сын артиста Никита Малинин пошел по стопам своего знаменитого отца. В начале 2000 годов о нем узнала вся страна. Юноша стал победителем музыкального шоу "Фабрика звезд-3". Никита окончил знаменитую Гнесинку, а позже - институт современного искусства. Сейчас он пишет музыку для многих российских представителей шоу-бизнеса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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