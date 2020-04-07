Одинокая Степаненко приглашает в гости

Развод Елены Григорьевны с Евгением Петросяном привлек к артистке настолько пристальное внимание, что просто грех было этот ажиотаж не использовать. Раз новости о Степаненко пользуются таким спросом, ее присутствие в эфире необходимо увеличить, причем уже не только в качестве артистки, появляющейся перед зрителями в различных комичных образах. Теперь интересны не столько персонажи Елены, сколько она сама - как чувствует себя после развода, как следит за собой, как поддерживает форму. Обо всем этом удобнее рассказывать в рамках доверительной беседы, стало быть, нужны уютная студия, гостеприимная хозяйка (сама Елена Григорьевна) и звездный гость.

Рабочий вариант названия нового шоу - "Еще не вечер" - явно намекал на то, что в жизни артистки, отмечающей 8 апреля 67-летие, все только начинается. И пусть в итоге проект решили озаглавить проще и понятнее - "Шоу Елены Степаненко" - мысль о том, что "еще не вечер", никуда не ушла. В том числе и потому, что шоу будет выходить по воскресеньям днем. Впрочем, куда важнее то, что проект стартует в эфире сейчас, когда значение телевидения резко возросло в связи с тем, что люди вынуждены из-за практически постоянно находиться дома.

Мария Аронова заглянет в гости к Степаненко - женщины поваляются на диване и поболтают по душам. Фото: Канал «Россия».

- Программа выходит в непростое для всех нас время, - говорит Елена Григорьевна. - И мне так хочется хоть немного скрасить это домашнее пребывание, собрать всех у телеэкрана, чтобы побеседовать на важные для нас темы, встретиться с людьми, которые по-настоящему интересны.

Среди интересных людей мы увидим множество знаменитостей, в том числе Марию Аронову, Татьяну Васильеву, Ольгу Бузову, Ефима Шифрина, Анну Семенович, Олесю Железняк, Анфису Чехову и Николая Цискаридзе.

«Россия 1». «Шоу Елены Степаненко», с 12 апреля по воскресеньям, 12:10