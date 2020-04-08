2020-04-08T02:16:13+03:00
Звезды

Ивлеева поделилась секретом своей красоты: Ведущая «Орла и решки» пользуется дешевым копеечным средством

А еще на карантине она сама убирает дом и готовит еду
Ирина СУХАНОВА
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Настя Ивлеева поделилась секретом своей красоты. Фото: Инстаграм.Настя Ивлеева поделилась секретом своей красоты. Фото: Инстаграм.
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Ведущая «Орла и решки» Настя Ивлеева сидит на карантине уже почти месяц. 29-летняя звезда Инстаграма и ее муж, 25-летний певец Элджей ушли на режим самоизоляции 12 марта, когда вернулись из Амстердама. Благо, у пары есть большой дом за городом с просторным внутренним двориком и тренажерным залом. По словам Насти, скучать на карантине ей не приходится – она ежедневно общается в прямом эфире с поклонниками и своими коллегами-звездами. Во время последнего эфира Настя ответила на вопросы подписчиков о том, как она переносит карантин. Ивлеева призналась, что сейчас переживает самое плодотворное и творческое время в своей жизни.

- Мы сидим на жестком карантине. Я ни разу не нарушила его, а начался он у нас, когда к самоизоляции еще не призывали так, как сейчас. Чтобы обезопасить себя и других людей, мы сели дома и до сих пор сидим. Дел у меня появилось гораздо больше, чем прежде, - сообщила Настя.

Так как во время режима самоизоляции помощь домработницы отменилась, Ивлеева теперь сама занимается домашними хлопотами – следит за чистотой в особняке и готовит еду. Плюс она работает над несколькими онлайн-проектами.

- Я много к чему наконец-то приложила руку сейчас,- заявила она.

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Телеведущая и ее муж Элджей самоизолировались в большом загородном доме.
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Поклонники традиционно спросили телезвезду о том, когда они с Элджеем планируют завести ребенка. А Настя традиционно ушла от ответа – она уже не раз рассказывала, что в ближайшие годы материнство в ее планы точно не входит. Зато гораздо охотнее она рассказала о своих секретах красоты.

Фолловеры спросили Ивлееву: как она ухаживает за своей внешностью сейчас, когда все салоны красоты закрыты. В ответ Настя подошла к холодильнику и показала то, что помогает ей держать кожу в тонусе. Оказывается, зарабатывающая миллионы теледива пользуется копеечным, но проверенным временем способом: это кубики льда. Телеведущая замораживает отвар из ромашки и каждое утро протирает ледяными кубиками лицо после того, как умоется. Затем она наносит на кожу дневной крем.

- В целом я не использую косметику: все эти тональники, пудры… Ничего в этом не понимаю, поэтому моя кожа всегда свободна от всего этого и дышит, - рассказала Настя.

Конечно, ведущая имела в виду повседневную жизнь, а не съемки телепрограмм, для которых ее красят профессиональные визажисты.

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В доме Ивлеевой есть тренажерный зал.
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Во время карантина чувства молодых супругов проходят испытания на прочность. Раньше Настя почти всегда была в разъездах, месяцами не бывая дома из-за съемок "Орла и Решки". Пока телеведущая колесила по миру, ее муж Элджей пропадал на концертах и гастролях. Зато сейчас съемки и выступления отменили, и пара проводит время только вдвоем.

Слухи о свадьбе Насти Ивлеевой и Алексея Узенюка (настоящее имя музыканта) появились в марте прошлого года. Тогда на безымянном пальце у Насти заметили обручальное кольцо от Картье. Рэпер и телеведущая никак не комментировали свои отношения и про бракосочетание не рассказывали. Позже молодая жена призналась, что они расписались спонтанно, явившись в загс в повседневной одежде.

- Платья у меня не было. Это не было банальной историей с миллионом родственников и всей этой движухой свадебной. На самом деле никто не планировал, все получилось очень спонтанно, даже, в принципе, сама роспись. Просто пошли, расписались, пришли домой, легли спать, - рассказывала Ивлеева.

ИСТОЧНИК KP.RU

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