Кричевский: «Стратегия власти сейчас – давать лекарство в час по чайной ложке»

Владимир Путин, обращаясь к губернаторам, сегодня, 8 апреля, анонсировал новые меры поддержки населения и бизнеса. Среди них – отсрочка выплаты страховых взносов для малого и среднего бизнеса, реструктуризация налоговой задолженности предпринимателей, выплаты в 3000 рублей семьям, где оба родители стали безработными.

Никита Кричевский: У страны сегодня сэкономлено около 18 триллионов рублей. Но давать людям их будут в час по чайной ложке 00:00 00:00

В эфире Радио «Комсомольская правда» экономист Никита Кричевский отметил, что власть сейчас сознательно не использует все свои финансовые ресурсы и лишь постепенно, шаг за шагом увеличивает поддержку.

- У страны сегодня сэкономлено около 18 триллионов рублей. По сути, это еще один годовой бюджет. Но залезть в кубышку нельзя, там сторожок. Залезете – и нарушите бюджетный кодекс, а это тюрьма! Но деньги у страны, действительно, есть. Но примерьте на себя: вот вы, будучи человеком семейным, расчетливым и рассудительным, вы бы что сделали в этой ситуации с неприкосновенным запасом. Так бы и раздали домочадцам все сразу? Не верю! Поэтому пока стратегия: давать в час по чайной ложке. Непонятно ведь, что дальше будет. Сегодня проедим, а завтра будем голышом на морозе бегать? У нас мощная денежная подушка, которая позволит относительно спокойно прожить даже затяжную пандемию коронавируса. Поэтому в чем-то такая стратегия – давать лекарство по чайной ложке – оправданна.

Ранее Владимир Путин подписал указ о выплате ежемесячно по 5000 рублей на каждого ребенка до трех лет семьям, имеющим право на маткапитал.