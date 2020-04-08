Коронавирус в Китае, последние новости на 8 апреля 2020: впервые за день никто не умер

За сутки в Китае не зарегистрировано ни одной смерти от коронавируса. Всего в республике за время эпидемии погиб 3 331 человек. Рост заболеваемости уверенно падает, за день зарегистрировано 32 новых случая заражения, в активной фазе болезнь протекает у 1 242 человек, 211 из них в критическом состоянии. Из больниц выписали еще 89 пациентов, итого 77 167 человек полностью излечились от COVID-19. Мы собрали последние новости о коронавирусе в Китае на 8 апреля 2020 года.

Власти открыли Ухань

Город Ухань в провинции Хубэй, который стал очагом распространения коронавируса в мире, открыли после 76 дней полной изоляции. Центральное телевидение Китая сообщило, что власти открыли трассы для автомобилистов, и теперь люди могут покинуть город, если захотят.

Ухань закрыли 23 января 2020 года из-за распространения опасного вируса, который появился на рынке животных и морепродуктов. Во время эпидемии в КНР ограничила работу общественного и железнодорожного транспорта, а также авиасообщение.

У гражданина России в Китае заподозрили коронавирус

Гражданин России прилетел в Гуанчжоу в конце марта и по правилам сдал тест, который показал положительный результат. Второй тест был отрицательным, в итоге все четыре теста показали разные результаты. В генконсульстве России сказали, что гражданин накануне переболел ОРВИ, возможно, это повлияло на результат.

В настоящий момент россиянин находится под наблюдением в Гуанчжоу и готовится сдать пятый тест.