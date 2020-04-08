2020-04-08T08:51:53+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Китае, последние новости на 8 апреля 2020: впервые за день никто не умер

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Китае на 8 апреля 2020 года
Ангелина ЗАКИРОВА
Поделиться:
В Китае за сутки никто не умер от коронавирусаВ Китае за сутки никто не умер от коронавирусаФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

За сутки в Китае не зарегистрировано ни одной смерти от коронавируса. Всего в республике за время эпидемии погиб 3 331 человек. Рост заболеваемости уверенно падает, за день зарегистрировано 32 новых случая заражения, в активной фазе болезнь протекает у 1 242 человек, 211 из них в критическом состоянии. Из больниц выписали еще 89 пациентов, итого 77 167 человек полностью излечились от COVID-19. Мы собрали последние новости о коронавирусе в Китае на 8 апреля 2020 года.

Власти открыли Ухань

Город Ухань в провинции Хубэй, который стал очагом распространения коронавируса в мире, открыли после 76 дней полной изоляции. Центральное телевидение Китая сообщило, что власти открыли трассы для автомобилистов, и теперь люди могут покинуть город, если захотят.

Ухань закрыли 23 января 2020 года из-за распространения опасного вируса, который появился на рынке животных и морепродуктов. Во время эпидемии в КНР ограничила работу общественного и железнодорожного транспорта, а также авиасообщение.

У гражданина России в Китае заподозрили коронавирус

Гражданин России прилетел в Гуанчжоу в конце марта и по правилам сдал тест, который показал положительный результат. Второй тест был отрицательным, в итоге все четыре теста показали разные результаты. В генконсульстве России сказали, что гражданин накануне переболел ОРВИ, возможно, это повлияло на результат.

В настоящий момент россиянин находится под наблюдением в Гуанчжоу и готовится сдать пятый тест.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Как сшить защитную маску для лица своими руками
Во время вынужденной самоизоляции самое время начать заниматься полезным рукоделием. Например, можно попробовать сшить защитную маску для лица своими руками. Мы подскажем, как это сделать в подробной пошаговой инструкции
Новости 24
Курс рубля 8 апреля 2020: доллар вырос до 75,81 рубля, евро - 82,34 рубля
Машины спасателей освободят от штрафов
Стало известно, сколько россиян попадают под бесплатное оформление банкротства
Утвержден экипаж МКС, который совершит первый полет на полностью российской ракете
Сбежавшие московские подростки вернулись домой
Назван размер финансовой подушки России перед кризисом
В опустевшем из-за карантина зоопарке Гонконга впервые спарились «несговорчивые» панды
50 процентов работодателей пересмотрели зарплаты сотрудников
Состояние здоровья Бориса Джонсона стало стабильным после осложнений из-за коронавируса
Врач объяснил в каком случае лучше использовать маску, а в каком - респиратор
Два месяца взаперти: Китайский город Ухань открыли на въезд и выезд
В России под наблюдением на коронавирус находятся 180 тысяч человек
В Сингапуре из-за коронавируса запретили встречи родстевнников
Никас Сафронов попал в аварию в центре Москвы в свой день рождения
В родительском комитете предложили платить пособие семьям с детьми во время самоизоляции
Самолёт с россиянами вылетел из Нью-Йорка в Москву
Число выздоровевших от коронавируса в Москве на 8 апреля 2020 года составило 222 человека
Число умерших из-за коронавируса в Москве на 8 апреля 2020 года возросло до 31 человека