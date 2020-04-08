Коронавирус в Узбекистане, последние новости на 8 апреля 2020: в стране 520 случаев заражения, два человека скончались

На сегодняшний день число заболевших коронавирусом в Узбекистане увеличилось на 16 и достигло 520 человек, сообщает Минздрав республики. Он опубликовал подробную статистику по больным, больше всего пациентов с коронавирусной инфекцией в возрасте от 30 до 49 лет. Женщин среди них гораздо больше.

Полиция в Ташкенте оштрафовала и отправили на 15 суток ареста героев ролика, «Скучно в карантине».

- 6 апреля в социальных сетях появился видеоролик, на котором девушка и двое парней, находящиеся в общественном месте и вопреки действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям без медицинских масок, делятся с пользователями сети своим отношением к эпидемиологической ситуации, - рассказали подробности в МВД Узбекистана. - Видеоролик с заголовком "Нам скучно в карантине" вызвал множество негативных откликов жителей столицы. По данному факту в отношении всех троих был составлен протокол» об административной ответственности за нарушение правил борьбы с эпидемией.

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